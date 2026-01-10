אקה ינחת הלילה בישראל לקראת חתימה בק״ש

רכש חדש בדרך לעירוני קריית שמונה: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר האחורי יאו אקה, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לנחות בישראל במהלך הלילה.

למעשה, החוזה מול קבוצתו קייסריספור הטורקית כבר נחתם וכל מה שנותר הוא קיום בדיקות רפואיות של השחקן וחתימה שלו על חוזהו, כאשר קבוצתו לא דרשה פיצוי, אך תשאיר לעצמה אחוזים מכרטיס השחקן שלו. הוא יגיע במקומו של סאקו בנגורה, שעבר לארה"ב.

בעברו, שיחק הגנאי במדי אקדמיה מקומית, כאשר לפני תשע עונות עבר לאירופה בפעם הראשונה וחתם בבואבישטה הפורטוגלית. לאחר מכן, נמכר לטורקים בכמעט מיליון אירו, אך בעיקר בילה בהשאלות. בין השאר, שיחק בארזומורספור וקאצ'יורנגוצ'ו, אך בארבע העונות האחרונות, השתייך לסגל קבוצתו הנוכחית וכעת הוא מתקרב לקריה, שמשוועת לחיזוק לאחר עזיבתו של הקשר הגינאי.

שי ברדה (חגי מיכאלי)

בינתיים, הקבוצה של שי ברדה, השלימה הבוקר את הכנותיה לקראת המשחק החשוב מחר מול מ.ס אשדוד, כאשר במועדון יודעים שהגיע הזמן לצאת לדרך חדשה. אביב אברהם המורחק ייעדר, כאשר אריאל שרצקי, שנכנס כמחליף מול בית"ר ירושלים, אמור לעלות ב-11.

ברדה יבצע שינוי נוסף כשיאיר מרדכי, שנכנס כמחליף גם הוא במשחק האחרון, יפתח במקומו של עלי מוסה, כאשר שאר ההרכב צפוי להישאר זהה.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה