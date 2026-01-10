יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"אפשרו לאוהדים להיות אוהדים, תנו לספורט לנצח"

אחרי ה-3:3 נגד הפועל חיפה, בהפועל ת"א פרסמו הודעה רשמית לקראת הדרבי ופנו גם למשטרה: "להתייחס לזה כספורט, ולא כאל מלחמה, אוהדים באים לתמוך"

|
שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)

הפועל תל אביב סיימה את המשחק האחרון שלה לפני הדרבי הגדול כשנפרדה עם הפועל חיפה ב-3:3 היום (שבת) בסמי עופר. כעת, הפנים לבלומפילד לעבר אירוח היריבה העירונית, במשחק שבפעם האחרונה שהוא שובץ הוא לא התקיים בעקבות החלטת המשטרה אחרי הדלקת פירוטכניקה וזריקה שלה אל כר הדשא מצד הקהל האדום.

בהפועל ת”א הוציאו הודעה רשמית לקראת המשחק ופנו לכל הצדדים: “אוהדי הפועל תל אביב שוב הראו בסמי עופר את העוצמות של הקהל הטוב בארץ. תודה על הדחיפה האדירה, הקבוצה שמרה על אנרגיה גבוהה והייתה במשחק עד הסוף בעיקר בזכותכם. נחבק את הנקודה הזו, ואנחנו עם הפנים לדרבי ביום רביעי”.

לגבי הדרבי: “אנו בפתחו של המשחק הגדול ביותר שיש לכדורגל הישראלי. כולנו זוכרים את מאורעות הדרבי הקודם, ואנחנו בטוחים שלאף אחד אין רצון שהם יחזרו שוב. הבהרנו זאת בעבר ונגיד זאת שוב: משטרת ישראל היא לא האויבת של הפועל תל אביב, ואסור שאוהדי הפועל תל אביב יהיו האויבים של משטרת ישראל”.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד במפגש הקודם (אחר)רימוני העשן האדומים בבלומפילד במפגש הקודם (אחר)

עוד לקראת המפגש נגד מכבי ת”א: “ראשית, אנחנו פונים לקהל שלנו, אנא התמקדו בדבר שאנחנו הכי טובים בו: עידוד הקבוצה. אין מקום לשירי השואה, זריקת החפצים ושימוש בפירוטכניקה. זה אסור על פי דין, וגורם לנו לנזקים גדולים בכל האספקטים”.

בפנייה למשטרה: “אנו קוראים מכאן למשטרת ישראל, אפשרו לאוהדים להיות אוהדים. הכדורגל, אמוציונלי ויצרי ככל שיהיה, הוא עדיין ספורט ויש להתייחס אליו כך, ולא כאל מלחמה. תנו לבאי האצטדיון להרגיש שהם רצויים בו ובסביבתו, שהם לא עבריינים בפוטנציה, אלא אוהדי כדורגל שבאים לתמוך בקבוצתם”.

לסיום: “אפשרו לאוהדים להכניס את ציוד העידוד במלואו, להיכנס מוקדם בכדי לסדר אותו, ולהביא את עצמם לידי ביטוי באמצעות התפאורה הססגונית שלהם. זו הדרך ליצור אווירה ספורטיבית בבלומפילד, ובעיקר להראות לכולם שאפשר גם אחרת. כנ״ל לגבי אוהדי היריבה. תנו לספורט לנצח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */