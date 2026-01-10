"אפשרו לאוהדים להיות אוהדים, תנו לספורט לנצח"

הפועל תל אביב סיימה את המשחק האחרון שלה לפני הדרבי הגדול כשנפרדה עם הפועל חיפה ב-3:3 היום (שבת) בסמי עופר. כעת, הפנים לבלומפילד לעבר אירוח היריבה העירונית, במשחק שבפעם האחרונה שהוא שובץ הוא לא התקיים בעקבות החלטת המשטרה אחרי הדלקת פירוטכניקה וזריקה שלה אל כר הדשא מצד הקהל האדום.

בהפועל ת”א הוציאו הודעה רשמית לקראת המשחק ופנו לכל הצדדים: “אוהדי הפועל תל אביב שוב הראו בסמי עופר את העוצמות של הקהל הטוב בארץ. תודה על הדחיפה האדירה, הקבוצה שמרה על אנרגיה גבוהה והייתה במשחק עד הסוף בעיקר בזכותכם. נחבק את הנקודה הזו, ואנחנו עם הפנים לדרבי ביום רביעי”.

לגבי הדרבי: “אנו בפתחו של המשחק הגדול ביותר שיש לכדורגל הישראלי. כולנו זוכרים את מאורעות הדרבי הקודם, ואנחנו בטוחים שלאף אחד אין רצון שהם יחזרו שוב. הבהרנו זאת בעבר ונגיד זאת שוב: משטרת ישראל היא לא האויבת של הפועל תל אביב, ואסור שאוהדי הפועל תל אביב יהיו האויבים של משטרת ישראל”.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד במפגש הקודם (אחר)

עוד לקראת המפגש נגד מכבי ת”א: “ראשית, אנחנו פונים לקהל שלנו, אנא התמקדו בדבר שאנחנו הכי טובים בו: עידוד הקבוצה. אין מקום לשירי השואה, זריקת החפצים ושימוש בפירוטכניקה. זה אסור על פי דין, וגורם לנו לנזקים גדולים בכל האספקטים”.

בפנייה למשטרה: “אנו קוראים מכאן למשטרת ישראל, אפשרו לאוהדים להיות אוהדים. הכדורגל, אמוציונלי ויצרי ככל שיהיה, הוא עדיין ספורט ויש להתייחס אליו כך, ולא כאל מלחמה. תנו לבאי האצטדיון להרגיש שהם רצויים בו ובסביבתו, שהם לא עבריינים בפוטנציה, אלא אוהדי כדורגל שבאים לתמוך בקבוצתם”.

לסיום: “אפשרו לאוהדים להכניס את ציוד העידוד במלואו, להיכנס מוקדם בכדי לסדר אותו, ולהביא את עצמם לידי ביטוי באמצעות התפאורה הססגונית שלהם. זו הדרך ליצור אווירה ספורטיבית בבלומפילד, ובעיקר להראות לכולם שאפשר גם אחרת. כנ״ל לגבי אוהדי היריבה. תנו לספורט לנצח”.