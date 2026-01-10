יצחקי: שחקנים צריכים להבין את גודל המעמד

בית”ר ירושלים המשיכה בכושר הנהדר שלה ובמסלול הניצחונות, כשגברה 0:1 על האחרונה בטבלה, מכבי בני ריינה בטדי, משער בודד של טימוטי מוזי. אחרי המשחק, מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, סיפר על תחושותיו.

המאמן פתח בדבריו: “אני לא מתעניין בתוצאה בטרנר, מתעניין בקבוצה שלי. בדקות האחרונות לא שיחקנו טוב, מעבר לזה הייתה לנו שליטה מוחלטת. צריכים להיות יותר חדים מול השער. לא ספגנו וניצחנו אז אני מרוצה”.

על כך שקבוצתו מנצחת בהפרש צמוד לאחרונה: “אנחנו לא היחידים בצמרת שמנצחים בהפרש צמוד העונה. אנחנו לא מפסידים ולא זזים מהעקרונות ואני מרוצה מזה. הקהל תמיד רוצה שנדחוף קדימה אבל צריך להיות אחראים. קשה לשחק נגד קבוצות שנלחמות על החיים שלהם. היינו צריכים להבקיע יותר שערים, אבל זה מספיק מתוק”.

על התוכניות לינואר: “צריכים להתחזק בחלק ההתקפי. שחקן אחד או שניים לפחות, כדי שיהיה יותר עומק. מעבר לזה אני מרוצה”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

על איך הוא מתמודד עם המאבק על האליפות: “זה לא פשוט. בסוף, כשאתה בצמרת זה לחץ אחר. כשהגעתי היינו בלחץ של תחתית. לאט בנינו משהו, שחקנים צריכים להבין את גודל המעמד. אנחנו רוצים לדחוף את עצמינו ולהסתכל על החלק העליון. אני מנסה לתת שקט לשחקנים שלי. צריכים להישאר עם רגליים על הקרקע”.

הריב בן זיו בן שימול לדור חוגי בסיום: “פעם ראשונה שאני רואה את זה האמת”.

גם מאמן ריינה, אדהם האדיה, דיבר: “קבוצה שצריכה להישאר בליגה צריכה להיראות כמו שנראנו היום. מוריד את הכובע לשחקנים, הגענו למצבים ונלחמנו למרות העשרה שחקנים. שאפו לכולם. צריכים לקחת את הדברים הטובים ולמנף.

“היו לנו הרבה משחקים טובים שיכלנו לקחת נקודות ולא עשינו את זה. זה לא מספיק טוב מבחינת תוצאות, אבל הגעתי לתקן ולעבוד ואני לא הולך להרים ידיים. השחקנים הראו עליונות והקרבה. אסור להסתכל כמה נשאר ואיפה אנחנו נמצאים, הכל פתוח על הנייר.

אדהם האדיה (אורן בן חקון)

“אנחנו צריכים להתחזק, לשפר את הקבוצה בכמה עמדות, זה ייתן לנו רוח של שחקנים חדשים, זה קשה מנטלית לסחוב את הליגה על הגב. אנחנו בכיוון של להחתים שחקנים. אנחנו צריכים לקחת הרבה דברים מהמשחק הזה, זה היה משחק כל כך קשה בטדי והוכחנו יכולות. צריכים להאמין בעצמינו וללכת עד הסוף להישאר בליגה”.

כובש השער, טימוטי מוזי, דיבר: “נקודות חשובות מאוד. לנצח עם הקהל שלנו זה חשוב. יכולת קצת פחות טובה. ניצחון טוב, גם ביכולת פחות טובה, שמחים שאנחנו עושים את ההתקדמות הזאת מעונה שעברה. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק. מדי שבוע, לא משנה מה היכולת אנחנו ממשיכים לדחוף עם הקהל האדיר שלנו”.

טימוטי מוזי רץ לחגוג (אורן בן חקון)

עילאי אלמקייס, שיתף בתחושות אחרי ההפסד: “אני יכול להחמיא לכל החברים שלי לקבוצה, לבוא מול בית”ר ולהציג יכולת כזאת ולא לבוא להתבטל, זה נותן תחושה טובה. אם נילחם ככה אפשר לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו”.

התחושות בחדר ההלבשה: “זה לא מצב קל, ברור. אנחנו מאוד מגובשים, מדברים ומרימים אחד את השני. כולם נרתמים ומבינים את החשיבות לתת מאה אחז בכל משחק. אחרי היום אפשר להיות קצת יותר מעודדים”.