יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:18
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

ז'ואן לאפורטה: היחסים עם ריאל מדריד שבורים

נשיא ברצלונה חימם רגע לפני הקלאסיקו בגמר הסופר קופה: "אפשר לתקן". על פרס שלא בא הוא עקץ: "נהגנו בכבוד, זו זכותו". וגם: מי לדעתו פייבוריטית?

לאמין ימאל ו-ויניסיוס (IMAGO)
לאמין ימאל ו-ויניסיוס (IMAGO)

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התייחס חימם רגע לפני גמר הסופר קופה הספרדי מחר (ראשון, 21:00) כשהתייחס למצב היחסים בין המועדון הקטלוני לריאל מדריד והודה כי הם נמצאים בשפל חסר תקדים. הדברים נאמרו במסגרת קבלת הפנים של ההתאחדות הספרדית לקראת הגמר, שנערך בערב הסעודית.

“היחסים עם ריאל מדריד גרועים מאוד וכרגע הם שבורים”, חימם לאפורטה לתקשורת. “אפשר תמיד לתקן, אבל זו הסיטואציה הנוכחית”. נשיא ברצלונה הדגיש כי למרות המתיחות, הכבוד ההדדי נשמר: “תמיד יש כבוד ליריבה, ללא קשר למצב היחסים, וכך גם נמשיך לנהוג”.

באירוע עצמו ייצג את ריאל מדריד אמיליו בוטרגניו, בעוד הנשיא פלורנטינו פרס בחר שלא להגיע. לאפורטה התייחס לכך באיפוק: “נהגנו בכבוד ובקורדיאליות. הוא לא הגיע לאירוע של ההתאחדות, זו זכותו המלאה. יש לנו כבוד רב ליריבה ולנציגיה”. לדבריו של לאפורטה, מספר סוגיות הובילו להחרפת היחסים בין המועדונים: “אם בעבר היינו ביריבות עזה, כיום נוצר מצב שהרחיק בינינו ואף שבר את היחסים. זה לא אומר שאין כבוד, אבל המצב מתוח”.

פלורנטינו פרס וזפלורנטינו פרס וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

גם בפן המקצועי נשמע לאפורטה דרוך במיוחד לקראת הגמר: “יש רצון עצום לזכות בתואר הראשון של העונה. הגענו לגמר הזה ביושר”. הנשיא הוסיף כי “כל אוהדי ברצלונה רוצים לפתוח את השנה עם תואר”, וציין כי לזכייה יש משמעות סמלית: “בדרך כלל כשאנחנו זוכים, זה הראשון מבין כמה. זה נותן טון”.

על מצבו של הקבוצה אמר: “הקבוצה מרוכזת מאוד, וגם האנזי פליק דואג שאף אחד לא יאבד פוקוס. הם מתאמנים חזק ואני בטוח שננצח”. עם זאת, לאפורטה הדגיש כי בגמר “אין פייבוריטית, הכול יכול לקרות”. לאפורטה החמיא גם לריאל מדריד וציין את יכולותיה, אך טען שלברצלונה יתרון אחד ברור: “יש לנו קבוצה מגובשת מאוד, עם רוח קבוצתית חזקה משל היריבה”, אם כי הודה: “גם לריאל יש את הכלים לנצח, כפי שהוכיחה מול אתלטיקו”.

בסיום דבריו, ולאחר שנקט בטון דיפלומטי יותר, שיבח לאפורטה את קיום הטורניר בערב הסעודית: “מאז שהסופר קופה משוחק כאן ובמתכונת הפיינל פור, הוא צבר יוקרה והכרה בינלאומית. אני רוצה לברך את ההתאחדות הספרדית ואת הנשיא רפאל לוסאן על הארגון המצוין”.

