עם היכולת הזו, הפועל תל אביב תפסיד בדרבי

הפועל תל אביב ממשיכה לאכזב במשחקי חוץ. עמית לוינטל וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א עם סיכום ה-3:3 הסוער של האדומים מתל אביב בסמי עופר מול הפועל המקומית.

הקבוצה של אליניב ברדה שניצחה רק פעם אחת מחוץ לבלומפילד, ידעה למרות חיסורים משמעותיים לפחות לחזור מפיגור 3:1 לתיקו 3:3 באצטדיון החיפאי מול הפועל חיפה, אבל לא הייתה שווה יותר מזה.

יש נקודות אור כמו החזרה של סתיו טוריאל מפציעה, השערים ממצבים נייחים ורוי קורין הנהדר, אך בסך הכל הפועל ת”א יוצאת בתחושה שלילית לדרבי ולרצף משחקים גדולים, האם קללת הרצף בדרבי תיעצר ברביעי? ביכולת הזו, לא כל כך בטוח.