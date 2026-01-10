יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:18
כדורגל ישראלי

דיווח: לוקאס אסאדי קרוב לאתלטיקו מיניירו

בצ'ילה מאשרים את הדיווחים מברזיל, על כך שהקבוצה המקומית הגדילה את ההצעה על המועמד למכבי חיפה ל-4 מיליון דולר: "הכל סוכם כלכלית עם השחקן"

|
לוקאס אסאדי (IMAGO)
לוקאס אסאדי (IMAGO)

הדיווחים על המועמד למכבי חיפה, לוקאס אסאדי, ממשיכים להגיע מכיוון דרום אמריקה. רק לאחרונה סיפרו בצ’ילה כי קבוצתו הנוכחית של השחקן, אוניברסידד דה צ’ילה, החליטה להציע לו להאריך את חוזהו בשנה אחת - כלומר, עד סוף שנת 2027.

אלא שהיום (שבת) הגיע דיווח אחר מהתקשורת הברזילאית, לפיו אתלטיקו מיניירו הברזילאית שגם כן בתמונה לגבי הקשר ההתקפי, החליטה להגדיל את ההצעה שלה ל-4 מיליון דולר.

בצ’ילה טענו שאסאדי מתקרב לליגה בברזיל, כשכזכור עוד די מההתחלה מיניירו הצהירה שהיא מעוניינת בצ’יליאני: “הכל כבר סוכם מבחינה כלכלית עם השחקן, כך שכל שנותר הוא שהמועדונים ידברו על מנת לסכם בניהם”.

אסאדי בן ה-21 נולד וגדל בפואנטה אלטו שבצ’ילה, ולמעשה מעולם לא עזב את גבולות המדינה כשאת כל חייו המקצועיים העביר בקבוצת אוניברסידד דה צ’ילה המקומית. הקשר ההתקפי סומן ככישרון גדול כבר בגילאי נערים, הספיק לעבור בכלל נבחרות הנערים ובגיל 18 בלבד ערך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */