יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:19
אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

עלתה לחצי הגמר: ניגריה גברה 0:2 על אלג'יריה

אוסימן כבש, בישל והוביל את הסופר איגלס לניצחון על שועלי המדבר, הם הבטיחו את מקומם בין 4 האחרונות באליפות אפריקה, שם יפגשו את המארחת מרוקו

|
שחקני ניגריה חוגגים (IMAGO)
שחקני ניגריה חוגגים (IMAGO)

לאחר שמרוקו וסנגל הבטיחו את מקומן בחצי הגמר של אליפות אפריקה, נקבעה הערב (שבת) הנבחרת השלישית שהעפילה לשלב ארבעת האחרונות בטורניר, כשניגריה ניצחה 0:2 את אלג’יריה ותפגוש את נבחרת אריות האטלס בשלב הבא. בהמשך: מצרים תפגוש את חוף השנהב, שם תיקבע העולה האחרונה, אשר תפגוש את סנגל.

אלג’יריה – ניגריה 2:0

המחצית הראשונה הייתה נטולת שערים, אך שתי דקות בלבד מפתיחת החצי השני, הסופר איגלס עלו ליתרון משער של ויקטור אוסימן. עשר דקות חלפו והחלוץ של גלאטסראיי הוסיף בישול לאקור אדאמס שהכפיל את היתרון של סגנית האלופה מ-2023.  

