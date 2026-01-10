יום שבת, 10.01.2026 שעה 20:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2923-3318הפועל ת"א4
2816-3317מכבי חיפה5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"היינו רכים בהגנה, רוצים להתחזק בחלק הקדמי"

מאמן הפועל ת"א, ברדה, סיכם את ה-3:3 עם הפועל חיפה: "כל מי ששיחק, מגיע לו". קורין: "אנחנו מועדון גדול". אראל: "כל פאול 50-50 נשרק לטובתם"

|
אליניב ברדה (עמרי שטיין)
אליניב ברדה (עמרי שטיין)

המשחק הערב (שבת) בסמי עופר הביא לנו את אחד מהגדולים, כאשר הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדו ב-3:3 מטורף לחלוטין. האורחת עלתה ל-0:1, המארחת הפכה ל-1:3, אך הקבוצה של אליניב ברדה השוותה ל-3:3 רגע לפני הדרבי וכפתה חלוקת נקודות.

מאמן הפועל ת”א, ברדה, סיכם: “אני שמח שהחצי הראשון התחיל מצוין, עלינו ליתרון 0:1 ויכולנו גם לעשות 0:2, משום מקום קיבלנו פנדל ואז מחוסר ריכוז היה 2:1, זה הכניס להלם ולא הצלחנו לחזור כפי שרצינו ולשלוט במשחק. יכולתי לעשות שלושה חילופים כבר בחצי הראשון ואמרתי לשחקנים שאם זה לא ישתפר אז נשנה, ובמחצית השנייה כבר שוב ספגנו. השער השלישי האיץ את המהלך הזה.

“ספגנו שער מפנדל ולא הגבנו טוב לפתיחת החצי השני וקיבלנו שער ומצד שני כן שיחקנו טוב אחרי השלישי ואם היה עוד תוספת זמן אולי היינו מכריעים את המשחק הזה. ההרכב החסר? כל מי ששיחק הוא ראוי, קו ההגנה זה לא כמו במשחקים הקודמים, אבל כל מי ששיחק נתן את הכל על המגרש ואני לא עושה חסד לאף אחד, כל מי ששיחק הוא בזכות. יש ימים פחות טובים להגנה, עשינו דברים פחות טובים בהגנה והיינו קצת רכים”

רועי אלקוקין במאבק על הכדור (עמרי שטיין)רועי אלקוקין במאבק על הכדור (עמרי שטיין)

המאמן המשיך: “אנחנו מאוד רוצים להתחזק בחלק הקדמי, זה משהו שאנחנו חושבים עליו ונראה באיזו קונסטלציה זה יקרה. אין משחקים קלים בליגה הזאת, ראינו, לא היה משחק קל, וצריך להיות בפוקס כל משחק וגם בדקות חשובות, היום זה לא היה מספיק. פלקאו? זה דברים שקורים, הצהובים, גם הצהוב היום. הוא שחקן שמשחק מאוד חזק ובדר”כ לא סופגים צהובים על שטויות, רק במשחק הקודם היו צהובים על דיבורים מיותרים”.

רוי קורין אמר: “יצאנו עם תחושה של החמצה, ספגנו שערים קלים מדי היום, ידענו לחזור מ-3:1 ל-3:3, הגענו לחצאי מצבים ולא הצלחנו להבקיע שער ניצחון. אנחנו מודעים להבדלים בין הבית לחוץ, אנחנו מועדון גדול, זה שעלינו מהלאומית לא אומר שצריך תירוצים, אנחנו מכוונים גבוה ואנחנו צריכים לשפר את הדברים שמפריעים לנו להתקדם”.

גל אראל אמר: “למה הורחקתי? שאלה טובה, תשאלו את השופט. הבעתי מחאה על פאול והורחקתי. אני מעדיף שלא לדבר על השיפוט.מהדקה הראשונה כל פאול של חמישים חמישים נשרק לטובתם. החצי השני נפתח מבחינתנו בצורה מושלמת ועלינו ל-1:3, לצערי ספגנו ממצבים נייחים וזה קצת חבל. אמרתי לשחקנים אחרי הדרבי שהם צריכים להביא את האנרגיות למשחק היום ואני חושב שהם עשו את זה. זה הספיק לנו רק לנקודה אבל הפנים למשחק הבא.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

“ב-1:3 המצב הרגיש מאוד נוח, ברגע שהם כבשו את השער השני יש בכדורגל מומנטום והוא נהיה איתם ועבר אליהם. לא ידענו לשמור על היתרון, ספגנו שער שלישי בקרן, זה קצת חבל לי, אבל נתקן ונתקדם קדימה. המשחק מול ק”ש? כל משחק, בין אם זה הפועל ת”א או מכבי חיפה וגם ק”ש, באים במטרה לנצח. יש חשיבות למשחק, אבל גם היום החשיבות הייתה זהה, ידענו לנצח מול הפועל ירושלים וטבריה ומקווה שנדע גם הפעם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */