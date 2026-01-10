"היינו רכים בהגנה, רוצים להתחזק בחלק הקדמי"

המשחק הערב (שבת) בסמי עופר הביא לנו את אחד מהגדולים, כאשר הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדו ב-3:3 מטורף לחלוטין. האורחת עלתה ל-0:1, המארחת הפכה ל-1:3, אך הקבוצה של אליניב ברדה השוותה ל-3:3 רגע לפני הדרבי וכפתה חלוקת נקודות.

מאמן הפועל ת”א, ברדה, סיכם: “אני שמח שהחצי הראשון התחיל מצוין, עלינו ליתרון 0:1 ויכולנו גם לעשות 0:2, משום מקום קיבלנו פנדל ואז מחוסר ריכוז היה 2:1, זה הכניס להלם ולא הצלחנו לחזור כפי שרצינו ולשלוט במשחק. יכולתי לעשות שלושה חילופים כבר בחצי הראשון ואמרתי לשחקנים שאם זה לא ישתפר אז נשנה, ובמחצית השנייה כבר שוב ספגנו. השער השלישי האיץ את המהלך הזה.

“ספגנו שער מפנדל ולא הגבנו טוב לפתיחת החצי השני וקיבלנו שער ומצד שני כן שיחקנו טוב אחרי השלישי ואם היה עוד תוספת זמן אולי היינו מכריעים את המשחק הזה. ההרכב החסר? כל מי ששיחק הוא ראוי, קו ההגנה זה לא כמו במשחקים הקודמים, אבל כל מי ששיחק נתן את הכל על המגרש ואני לא עושה חסד לאף אחד, כל מי ששיחק הוא בזכות. יש ימים פחות טובים להגנה, עשינו דברים פחות טובים בהגנה והיינו קצת רכים”

רועי אלקוקין במאבק על הכדור (עמרי שטיין)

המאמן המשיך: “אנחנו מאוד רוצים להתחזק בחלק הקדמי, זה משהו שאנחנו חושבים עליו ונראה באיזו קונסטלציה זה יקרה. אין משחקים קלים בליגה הזאת, ראינו, לא היה משחק קל, וצריך להיות בפוקס כל משחק וגם בדקות חשובות, היום זה לא היה מספיק. פלקאו? זה דברים שקורים, הצהובים, גם הצהוב היום. הוא שחקן שמשחק מאוד חזק ובדר”כ לא סופגים צהובים על שטויות, רק במשחק הקודם היו צהובים על דיבורים מיותרים”.

רוי קורין אמר: “יצאנו עם תחושה של החמצה, ספגנו שערים קלים מדי היום, ידענו לחזור מ-3:1 ל-3:3, הגענו לחצאי מצבים ולא הצלחנו להבקיע שער ניצחון. אנחנו מודעים להבדלים בין הבית לחוץ, אנחנו מועדון גדול, זה שעלינו מהלאומית לא אומר שצריך תירוצים, אנחנו מכוונים גבוה ואנחנו צריכים לשפר את הדברים שמפריעים לנו להתקדם”.

גל אראל אמר: “למה הורחקתי? שאלה טובה, תשאלו את השופט. הבעתי מחאה על פאול והורחקתי. אני מעדיף שלא לדבר על השיפוט.מהדקה הראשונה כל פאול של חמישים חמישים נשרק לטובתם. החצי השני נפתח מבחינתנו בצורה מושלמת ועלינו ל-1:3, לצערי ספגנו ממצבים נייחים וזה קצת חבל. אמרתי לשחקנים אחרי הדרבי שהם צריכים להביא את האנרגיות למשחק היום ואני חושב שהם עשו את זה. זה הספיק לנו רק לנקודה אבל הפנים למשחק הבא.

גל אראל (עמרי שטיין)

“ב-1:3 המצב הרגיש מאוד נוח, ברגע שהם כבשו את השער השני יש בכדורגל מומנטום והוא נהיה איתם ועבר אליהם. לא ידענו לשמור על היתרון, ספגנו שער שלישי בקרן, זה קצת חבל לי, אבל נתקן ונתקדם קדימה. המשחק מול ק”ש? כל משחק, בין אם זה הפועל ת”א או מכבי חיפה וגם ק”ש, באים במטרה לנצח. יש חשיבות למשחק, אבל גם היום החשיבות הייתה זהה, ידענו לנצח מול הפועל ירושלים וטבריה ומקווה שנדע גם הפעם”.