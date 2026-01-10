יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:19
שונות  >> פודקאסט מכבי ת"א

הדרבי וחיפה: צומת דרכים לעונה של מכבי ת"א

אחרי סכנין, הצהובים לפני ימים משמעותיים. האם יש סיבה לאופטימיות, השחקן היחיד שמסוגל לשנות משחקים, שחר, האמירות של לאזטיץ' וינואר. האזינו

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב ניצחה 0:1 את בני סכנין באצטדיון בלומפילד וחיברה ניצחון שני ברציפות, כל זאת בפתיחתם של שמונה ימים משמעותיים מאוד לעונה הזו של האלופה.

הדרבי ביום רביעי בגביע והמשחק ביום ראשון הבא מול מכבי חיפה הם צומת הדרכים של מכבי ת”א לעונה הזו, ואם היא לא תדע לנצח את שניהם, היא תהיה בבעיה רצינית מאוד.

אבל, האם יש לה סיבות לאופטימיות לקראת המשחקים האלה? על היכולת מול סכנין, השחקן היחיד במכבי ת”א שמסוגל לשנות משחקים, עונת החלומות של עידו שחר, האמירות של לאזטיץ’ והחיזוק בינואר. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים, האזנה נעימה.

