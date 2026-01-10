קאנגווה שב להרכב באר שבע, חזיזה כשיר ופותח

המחזור ה-18 בליגת העל ימשיך הערב (שבת, 20:00) עם משחק ענק באצטדיון טרנר המפגיש בין הפועל באר שבע המקומית למכבי חיפה, להתמודדות בעלת השלכות מהותיות על מאבקי הצמרת המתהווים.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג’יבריל דיופ, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

המארחת מגיעה מהמקום הראשון בטבלה כשהיא מוליכה את הליגה בגאון. הדרומיים מגיעים למשחק לאחר רצף של שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כאשר שניים מתוכם הגיעו בליגה ובתוצאות חד צדדיות במיוחד (0:5 על בני סכנין ו-1:4 על הפועל ירושלים). חניכיו של רן קוז’וק רוצים לצלוח את המשוכה הקשה ולהמשיך במומנטום.

מנגד, הירוקים מהכרמל נמצאים ברצף של שלושה ניצחונות גם הם, וגם להם שניים מתוכם הגיעו במסגרת הליגה. אקס ב”ש, ברק בכר, שידרג את מכבי חיפה מאז שחזר אליה והוא רוצה להמשיך במגמה החיובית שלו ושל הקבוצה ולצבור נקודות חשובות במאבקי הצמרת.

בסיבוב הקודם, הדרומיים גברו 0:1 על הירוקים משער של דן ביטון, הכוכב של הליגה. מלבד המשחק הזה, בארבעת המשחקים הקודמים בין הקבוצות ב”ש שולטת ביד רמה, שכן היא ניצחה בשלושה, ואחד נוסף התקיים בתיקו.