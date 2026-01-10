לפני שסידר לפורטלנד ניצחון: אבדיה עבר תאונה

דני אבדיה כבר הרגיל אותנו לקום באמצע הלילה, או לפחות לפתוח את הטלפון בבוקר, ולראות איך הוא שוב הדהים את ה-NBA עם הופעות גדולות במדי פורטלנד.

כעת ל-ONE נודע לראשונה שלפני המשחק בו הישראלי כיכב פעם נוספת בניצחון של הבלייזרס על יוסטון, אבדיה עבר תאונה בארצות הברית. נוסעת לא עצרה באדום ולדני היה מזל, הוא יצא בסדר וללא פגע מהאירוע המטריד.

במשחק עצמו מול הרוקטס, פורטלנד פיגרה ברוב שלבי המשחק, אבדיה קלע 20 נקודות, הוסיף 6 אסיסטים ו-3 ריבאונדים עם התעוררות במאני טיים. לבסוף, הסטטיסטיקה התיישרה לטובתו והוא סיפק כמה מהלכים חשובים שניצחו במשחק עבור הבלייזרס, שמאזנם השתפר.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

כמו כן, לאחר המשחק אבדיה התייחס למחמאות שקיבל מלברון ג’יימס ודוראנט לאחרונה: “זה נחמד, כשאתה מקבל כבוד זה מחמיא לעבודה הקשה שלך, זה כיף לראות איך הם מדברים עליי ועל העתיד שלי”.

בנוסף, הישראלי של פורטלנד סגר חשבון עם הרוקטס: “ביוסטון ניסו לעשות הכל כדי לייצר פרובוקציות נגדי, להוציא אותי מהמשחק, אבל עשיתי את המסירות הנכונות וסמכתי על החברים שלי. עשינו ניצחון גדול”.

מעבר להשפעה הישירה על הניצחון, אבדיה רשם גם ציון דרך אישי, כשהפך לשחקן פורטלנד המהיר ביותר העונה שמגיע ליותר מ-1,000 נקודות, 250 ריבאונדים ו-250 אסיסטים בעונה אחת. הוא הגיע לכך ב-39 משחקים, עם ממוצע פנטסטי של 26.1 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-7.0 אסיסטים.