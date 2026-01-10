לא כוחות: ישראל נכנעה לספרד באליפות אירופה

נבחרת הכדורמים של ישראל פתחה היום (שבת) את הופעותיה באליפות אירופה בהפסד 28:3 לספרד. התוצאה הייתה די צפויה לאור יחסי הכוחות הברורים בין שתי הנבחרות. ישראל בהופעתה השלישית בלבד בטורניר, לעומת הספרדים, אלופי אירופה והעולם המכהנים ובעצם הנבחרת הטובה בעולם.

ספרד, למי שלא יודע, הגיעה לבלגרד כאלופת אירופה המכהנת וכאלופת העולם, כשהיא נחשבת לנבחרת היציבה והדומיננטית ביותר בכדורמים העולמי מאז 2018. בארבע אליפויות אירופה האחרונות היא הפסידה רק משחק אחד בזמן החוקי, וגם זה היה בחצי גמר 2022 מול הונגריה.

ספרד פתחה את ההתמודדות עם שער מהיר תוך 31 שניות ונהנתה מיכולת נהדרת של אלברטו מונאריס. גול של אלבארו גראנדוס, שרק השבוע הוכתר לשחקן השנה בעולם, סגר רבע ראשון ב-0:9 ספרדי. הרבע השני היה הטוב של ישראל במשחק, בו היא גם כבשה שלושה שערים (והפסידה בו 6:3).

תומר ארזי העלה לראשונה את ישראל על לוח התוצאות, שלוש דקות מפתיחת הרבע, ובהמשך כבשו גם גיל גבישי ורונן גרוס, שצימק ל-15:3 אחרי 16 דקות. המחצית השנייה הייתה למעשה לפרוטוקול בלבד. עכשיו הפנים של הנבחרת למשחקה הבא, ביום שני (19:00 שעון ישראל) מול הולנד, וכעבור יומיים תנעל ישראל את משחקיה בשלב הבתים מול האלופה האולימפית ומארחת הטורניר סרביה. שלוש הראשונות בבית יעפילו לשלב הבא. האחרונה תנשור למשחקי הדירוג על מקומות 13-16.