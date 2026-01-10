יום שבת, 10.01.2026 שעה 18:17
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

עוזר שוב בשער של בית"ר י-ם, מיכה חוזר להרכב

השוער והקשר יפתחו נגד מכבי בני ריינה ב-19:30 בטדי: יצחקי יפתח גם עם מורוזוב ומוזי, אצילי, שועה ויונה ישלימו את החלק הקדמי. ה-11 המלאים בפנים

|
ירדן שועה רואה את הכרטיס הצהוב (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה רואה את הכרטיס הצהוב (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-18 של ליגת העל יימשך היום (שבת, 19:30) עם מפגש קצוות רציני בין בית”ר ירושלים לבני ריינה באצטדיון טדי. מדובר במשחק בין המדורגת שנייה בטבלה ערב המחזור לבין נועלת הטבלה.

הרכב בית”ר ירושלים: יהונתן עוזר, גרגורי מורוזוב, ברייאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, טימותי מוזי וירדן שועה.

הרכב מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, אלכסה פייץ’, עילאי אלמקייס, עמנואל בנדה, מוחמד שכר ואווסו קוואבנה.

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

החבורה של ברק יצחקי רוצה להמשיך במומנטום הפשוט מפלצתי שלה מהמשחקים האחרונים, שכולל חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, מהם ארבעה בליגה. הקבוצה מהבירה יודעת שאסור לה לשמוט נקודות במשחק הזה, ועליהם להפוך אותו להצהרת כוונות נוספת כלפי כל הליגה.

מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום האחרון בטבלה ונראית כרגע כמו מועמדת בכירה לירידת ליגה. במחזור האחרון ריינה חזרה למסלול ההפסדים, לאחר שבמשחק שקדם לכך היא הצליחה לנצח ולרשום נקודות חשובות. עתה, חניכיו של אדהם הדיה שואפים לחולל סנסציה אדירה.

בסיבוב הקודם גברה בית”ר 1:3 על יריבתה הערב, ובמשחק שקדם לכך היא גם ניצחה אותה. לעומת זאת, בשלושת המשחקים הקודמים שהגיעו לפני רצף שני הניצחונות, ריינה הצליחה לרשום שני ניצחונות.

