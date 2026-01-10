יום שבת, 10.01.2026 שעה 18:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

באצ'ו ושבירו ב-11 של טבריה, קוסטה בהפועל פ"ת

פורסמו ההרכבים למשחק המסקרן ב-18:30 בין הצפוניים למלאבסים: גולאני וגוטליב יפתחו אצל חודדה, רועי דוד ודגני אצל עומר פרץ. ה-11 המלאים בפנים

|
קליי עם הכדור (שחר גרוס)
קליי עם הכדור (שחר גרוס)

המחזור ה-18 של ליגת העל יימשך היום (שבת, 18:30) עם מפגש מסקרן בין עירוני טבריה להפועל פתח תקווה. מדובר במפגש מסקרן במיוחד לנוכח העובדה ששתי הקבוצות נמצאות במומנטום נהדר, כל אחת מהצד שלה, ושתיהן ירצו להמשיך את המגמה החיובית גם לאחר המשחק.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, אונדרז’ באצ’ו, סמביניה, דניאל גולאני, יונתן טפר, ניב גוטליב, דוד קלטינס, סטניסלב בילנקי ואיתמר שבירו.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, נדב נידם, בוני אמיאן, רועי דוד, צ’יפיונגה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

המארחת רושמת לאחרונה שורת תוצאות נפלאות בליגה, כאשר היא גברה על הפועל באר שבע ומכבי נתניה, ובנוסף לכך היא רשמה תיקו מול מכבי תל אביב. חניכיו של אלירן חודדה אמנם הפסידו בתווך בגביע המדינה, אך אי אפשר לקחת מהם את היכולת שלהם בתקופה האחרונה, אותה הם רוצים לתרגם לניצחון נוסף.

בצד השני, חניכיו של עומר פרץ נמצאים ברצף מוצלח משלהם, כאשר הם רושמים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והם מרחק נגיעה ממקום בפלייאוף העליון. המלאבסים יודעים שניצחון על החבורה מהצפון הוא חיוני להמשך המומנטום.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)

בסיבוב הקודם, טבריה רשמה 0:2 על החבורה מהמרכז, אך בשלושת המשחקים הקודמים למשחק ההוא, הפועל פ”ת ניצחה בכולם. כעת, שתי הקבוצות רוצות ניצחון חשוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */