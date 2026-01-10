סנסציה: פאלאס הודחה מול קבוצה מהליגה ה-6

בעוד שהפרמייר ליג יצאה לפגרה קצרה, כשכל הקבוצות הגדולות איבדו נקודות במחזור האחרון, הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי משוחק ויכול להחזיר לקבוצות מסוימות את הביטחון, ומנגד עלול לחולל סנסציות ענקיות במפגשים מרתקים בין קבוצות מליגות שונות.

מאקלספילד – קריסטל פאלאס 1:2

סנסציה ענקית. מחזיקת הגביע הופתעה כבר בסיבוב השלישי כשהודחה מול הקבוצה מהליגה השישית באנגליה. פול דאוסון העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-43. עם העלייה למחצית השנייה, אוליבר גלסנר ביציע חילוף משולש שהיה אמור להחזיר את הנשרים לעניינים, אך בדקה ה-60, באקלי-ריקטס הכפיל את היתרון של הסינדרלה. בדקה ה-90 ירמי פינו צימק וקבע את תוצאת הסיום.

תוצאות נוספות:

וולבס – שרוסברי 1:6

צ’לטנהאם – לסטר 2:0