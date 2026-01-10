"עקבתי אחרי גאנדלמן, הוא יהיה על הספסל"

אחרי מנור סולומון, המושבה הישראלית באיטליה התרחבה אתמול (שישי), כשעומרי גאנדלמן עזב את גנט וחתם בלצ’ה לשלוש עונות וחצי. הקבוצה מדרום איטליה תפגוש מחר את פארמה (13:30, שידור חי בערוץ ONE2), ומאמנו החדש, אוזביו די פרנצ’סקו, נשאל לגבי הצטרפותו של הקשר הישראלי במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

“גאנדלמן הוא שחקן שצפיתי בו ועקבתי אחריו מקרוב”, הודה, “אנחנו רצינו אותו כבר תקופה ארוכה. אני חייב להגיד שיש לו איכויות של שחקן התקפי. הוא יודע להיות מסוכן מאזור הפנדל ומתוך רחבת ה-16 ויודע לבוא משם לידי ביטוי. הוא מתזמן את הריצות שלו בצורה מצוינת.

“ברור שהוא יצטרך להשתפר בחלק ההגנתי, בגלל שהוא קשר, ואני אומר את זה כקשר לשעבר, שחושב יותר על הצד ההתקפי מאשר על ההגנה. נצטרך לעבוד על הכיוון הזה, אבל הוא בוודאות יהיה על הספסל מחר ויכול להיות שישולב במהלך המשחק, כי ראיתי באימון היום שהוא מוכן, הוא הגיע לפה בכושר”.

אוזביו די פרנצ'סקו (IMAGO)

“ההגעה של גאנדלמן יכולה להעיר אחרים? אני מסכים. כולם רוצים להראות לחדשים שהם טובים יותר כדי שישחקו. העתיד שלו, כמו של אחרים שיבואו, תלוי בהם. מבחינת האופי שלו, כמו שאמרתי הוא יותר התקפי מהגנתי וכשנשחק 4-2-3-1 הוא אמור להיות במשבצת של הקשר ההתקפי. אם נשחק 4-3-3 הוא ישחק כמצאלה (קשר באחד הצדדים בשלישיית הקישור)”.