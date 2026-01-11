הסמל שגדל ביציע הפך לחשוב מאי פעם באינטר

לרוב נוח להסתכל על הכדורגל לפי עמדות, שעל הנייר אמורות לספר מה שחקנים יעשו על המגרש. מהסיבה הזו יש נטייה לחשוב על מערך עם 3 בלמים כהגנתי, אך יש שחקנים שיודעים לשבור את התדמית הזו, ואחד הבולטים שבהם בכדורגל המודרני הוא פדריקו דימרקו. אם תחפשו באתרי נתונים הוא ייכתב כמגן, אבל במציאות צורת המשחק של אינטר מאפשרת לו לתקוף, וכשהוא מקבל קרדיט בלתי נגמר ממאמנו כריסטיאן קיבו, האיטלקי הפך לאחד מהשחקנים המשמעותיים בליגה האיטלקית דווקא בחלק ההתקפי.

הקרדיט הזה לא מובן מאליו. אמנם האיטלקי מאז ומעולם היה בעל יכולות מרשימות, אך הקרדיט לו זכה היה מוגבל באופן מפתיע. למרות שסימונה אינזאגי היה זה שעזר לו לקבל הזדמנות באינטר ולפרוח, תחתיו הוא לא השלים בעונה שעברה 90 דקות אפילו פעם אחת מאז המחזור השמיני. הנושא גם נגע לאימוני כושר גופני שנחשבו ללא מספיק טובים באינטר, והדבר עלה למגן על העצבים.

“כשיצאתי כל הזמן בדקה ה-60 היה קשה להתפתח”, הוא סיפר בתחילת העונה בביקורת על מאמנו לשעבר. “אני משחק יותר השנה ורואים את זה”. במחזור האחרון מול פארמה דימרקו כבש ואף נבחר למצטיין המשחק. אחרי השער שלו הוא רץ ישירות לספסל וחיבק את סטפנו ראפטי, מאמן הכושר החדש שהגיע עם קיבו כדי להתמודד עם התנודות ביכולת הפיזית שהיו באינטר.

בינתיים ההצלחה העונה גדולה. בהיעדרו של דנזל דומפריס הרבה נח על הכתפיים של פדריקו דימרקו, ועם 3 שערים ו-5 בישולים הוא עומד בציפיות ושיפר את המשחק שלו במספר מובנים. הערב (ראשון) ב-21:45 הוא יפגוש את נאפולי לקרב צמרת קריטי במאבק האליפות שישודר בערוץ ONE2, ולקראת המפגש הענק זה זמן מצוין לספר על אחד השחקנים הטובים בליגה האיטלקית.

מסלול הקריירה: הילדות כאוהד, המחנה הצבאי והסבלנות שהשתלמה

הלב של דימרקו תמיד היה שייך לאינטר. כבר מגיל שנתיים אבא שלו לקח אותו ליציעים, וכשהוא הצטרף לאקדמיה של המועדון ובלט במדים הכחולים לאביו לא היה אכפת שהוא לא ימשיך את דרכו בדוכן הירקות והפירות המשפחתי. הוא גדל במחלקות הנוער עד לגיל בוגרים, אך לצערו את ההזדמנות הוא לא קיבל מגיל צעיר ונשלח להשאלות באסקולי מהליגה השנייה ואמפולי מהליגה הבכירה, שבהן לא הרשים יותר מדי. בינואר 2017 הוא נאלץ להסכים למכירה לצמיתות לסיון השווייצרית, במה שהרגיש כמו סוף חלום הילדות שלו ללבוש את המדים של הנראזורי.

התקופה בשווייץ הייתה לא פחות מהזויה. כבר בתחילת דרכו הוא חווה פציעה, ממנה חזר לאחר ארבעה חודשים כשכבר היה מאמן חדש. סיון הייתה בשפל במקומות שמובילים לירידת ליגה, ואז נשיא הקבוצה החליט לשלוח את השחקנים לשבוע של מחנה צבאי. “ישנו באמצע השדות בשקי שינה, התעוררנו בשש בבוקר, הלכנו 5 או 6 קילומטרים ואכלנו פחיות שחיממנו מחדש על האש”, סיפר דימרקו על האירוע המוזר בחייו. “הכריחו אותנו לירות בנשקים מזויפים, זה היה כמו אימונים צבאיים לא רציתי ללכת, אבל אחרת לא היו משלמים לי. זה נתן לנו מוטיבציה ועבד, אבל לאחר מכן רבתי עם המאמן ולא שיחקתי שוב”.

פדריקו דימרקו מתוסכל, הדרך לצמרת הייתה לא פשוטה (IMAGO)

ברגעים הלא פשוטים הללו מחשבות הפרישה כבר עברו בראש. הוא עבר טרגדיה אישית כשאשתו איבדה עובר, ומצבו הנפשי הדרדר. העובדה כי אף קבוצה באיטליה לא הייתה מעוניינת בו לא עזרה, אך אז אינטר שלחה לו חבל הצלה והחזירה אותו, כשלבסוף פארמה הסכימה לקלוט את המגן בהשאלה. בקבוצה הוא הבקיע את שערו הראשון בקריירה בסרייה א’, שהגיע דווקא מול אינטר. הוא חגג בטירוף וכתוצאה ספג קללות מאוהדי הקבוצה, אך לאחר מכן התנצל ברשתות החברתיות בפני האוהדים, והבהיר כי החגיגה הייתה שחרור לאחר שנים רבות של תסכול, והלב שלו עדיין עם אינטר. לא מעט מהמשך העונה התפספסה בגלל פציעה, אבל העונה שלאחר מכן הייתה הפריצה לה חיכה כל הקריירה. הוא התפוצץ בהשאלה נוספת לוורונה עם 5 שערים ו-5 בישולים תחת איבן יוריץ’, וזה הספיק כדי להרשים את סימונה אינזאגי שראה בו את הפוטנציאל ולקח אותו כפרויקט אישי.

מאז הוא הפך לשחקן הרכב קבוע באינטר ויכולת המסירה וההרמה שלו הפכה לשם דבר בכדורגל האיטלקי. מאמנו נתן לו חופש מוחלט בחלק ההתקפי כשחבריו חיפו עליו בהגנה והקבוצה רק הרוויחה, כמו גם הנבחרת שבה הפך לשחקן הרכב. הוא זכה באליפות ובשני גביעים עם אינטר והיה משמעותי במסע לגמר ליגת האלופות ב-2023 כשבישל 3 פעמים בנוק-אאוט וכמעט כבש בגמר, אך זה כזכור לא הספיק בדרך להפסד 1:0 מול מנצ’סטר סיטי. למרות זאת, דימרקו היה אחד משני שחקנים של אינטר שנבחר לנבחרת העונה של המפעל, ואף המשיך לקבל כבוד בשנתיים האחרונות שבהן נבחר לנבחרת העונה בליגה האיטלקית. למרות ההצלחה, משהו תמיד הפריע לו, עד העונה.

פדריקו דימרקו ברביעיית ההגנה של העונה (IMAGO)

החיבור עם קיבו והקרדיט הבלתי נגמר: דימרקו הפך לחשוב מאי פעם

מה שהפריע נגע לדקות המשחק. כמעט בכל משחק אינזאגי החליף את המגן בין בדקות 60 ו-80, והוא היה מתוסכל. פדריקו דימרקו לא היה שם בכמעט אף משחק ברגעים הקריטיים של סיום המשחק והוא שמר את זה לעצמו, עד העונה שכפי שכתבנו הוא הוציא הכל החוצה. לשמחתו, העזיבה של מאמנו סימנה את בואו של כריסטיאן קיבו, מגן העבר במועדון ששינה את צורת המשחק שלו ונתן לו קרדיט גדול יותר מתמיד כשהוא משלים 90 דקות ברוב משחקי הקבוצה.

תחת המאמן החדש המשחק יותר טקטי מאשר החופשיות בתקופת אינזאגי והמגן נדרש ליותר משימות הגנתיות, אבל המשחק שלו הפך ליותר שלם. במקביל הוא עושה עבודה נהדרת בחלק ההתקפי והיכולת שלו באה ליותר ביטוי בצורה טובה יותר מבעבר. קיבו בעבר כינה את דימרקו כ”יורש שלו”, ורואים על המגרש כמה האמונה בו משתלמת.

פדריקו דימרקו עם כריסטיאן קיבו, חיבור מושלם (IMAGO)

עם 5 בישולים הוא במקום השני בליגה בקטגוריה רק מאחורי ניקו פאס, אבל זה לא מספר את כל הסיפור. המגן מייצר באופן עקבי מצבים שרבים מהם מוחמצים, כששני שחקנים בלבד יצרו יותר בישולים צפויים ממנו בכל חמש הליגות הבכירות באירופה. אף שחקן בליגות הללו לא הרים יותר כדורים לרחבה, כשהוא בעשירייה הראשונה בחמש הליגות הבכירות גם במסירות לרחבה ומסירות מפתח. דימרקו הוא היוצר המרכזי של אינטר וחלק משמעותי בהתייצבות שלה בתקופה האחרונה.

היכולת המשופרת של אינטר הובילה אותה לתקופה נפלאה עם 9 ניצחונות ב-10 משחקים ועלייה למקום הראשון בטבלה. ההפרש בינה לבין נאפולי השלישית ערב המחזור עומד על 4 נקודות, והמשחק ביניהן עשוי להוות נקודה חשובה מאוד לעונה. בעונה הקודמת אינטר עשתה רוטציות רחבות בגלל ליגת האלופות ואיבדה את האליפות לנאפוליטנים. דימרקו דיבר בתחילת העונה על הצורך “להחזיר את הביטחון”, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא ניצחון מול הקבוצה שלקחה לאינטר את האליפות.