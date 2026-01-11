ונולי בא להציל את פיורנטינה ואת עתידו של מנור

לעיתים, סטייה אחת מהמסלול: פנייה או עצירה, יכולה לשנות את כל העתיד. עזיבה של אחד תגרום לקידום של האחר. במקומות עבודה, זה יכול לנבוע משלל סיבות: החל מחילוקי דעות שמשפיעות על שאר הסביבה, דרך הרצון לחדש ועד לעובדה שהמקום במצב רעוע וצריך לרענן. במקרה של מאמן פיורנטינה, פאולו ונולי, ההגעה שלו לקווים בפירנצה כוללת את שלוש הסיבות.

עד להגעתו בתחילת חודש נובמבר, הוויולה נחלו את פתיחת העונה הגרועה בהיסטוריה שלהם, כשאחרי עשרה משחקי ליגה ניצבו במקום האחרון בטבלת הסרייה א' וללא אף ניצחון. אבל כדי להבין את התמונה הכוללת, צריך לחזור יותר אחורה, אל סוף העונה הקודמת. רפאלה פלאדינו שהצעיד את הסגולים עם כדורגל יפה אל המקום השישי והגעה לחצי גמר הקונפרנס ליג, עזב את המועדון מספר שבועות אחרי שהאריך את חוזהו, בין היתר בגלל חילוקי דעות עם המנהל המקצועי דניאלה פראדה וחוסר תקשורת עם הבעלים, רוקו קומיסו.

אל המשרה נקרא סטפנו פיולי, מי שהארטמיו פרנקי לא זר לו שכן הוא אימן שם בעבר, רגע לפני שלקח אליפות במילאן, וחווה טרגדיה נוראית בדמות לכתו של דוידה אסטורי בטרם עת בלילה פתאומי. המאמן הוותיק, ששב מערב הסעודית אל ארץ המגף לא התבייש להצהיר שהוא רוצה להגיע עם הקבוצה לליגת האלופות במסיבת העיתונאים הראשונה שלו כמאמן החדש-ישן: "כתבתי את זה על הלוח", סיפר, אך כאמור: דיבורים לחוד, ומעשים לחוד. עשרה מחזורים, ארבע נקודות, שישה הפסדים ושבעה שערי זכות בלבד, הובילו לפרידה ממנו וגם מדניאלה פראדה, מי שהחליט למנות אותו, כשהאחרון התפטר מתפקיד המנהל המקצועי של המועדון.

סטפנו פיולי (IMAGO)

ונולי, שפוטר בקיץ מטורינו על אף שהביא אותה למקום ה-11 בסיום העונה, המתין להזדמנות הבאה שלו וכעת, הגיע לאתגר הגדול בקריירה שלו. הוא הבין את גודל הצרה אחרי ההפסד 3:1 לססואולו, שם הבהיר: "אמרתי לסגל שהם לא צריכים להיות שחקנים עכשיו, אנחנו צריכים גברים. אין יותר תירוצים, אין יותר פחד. אנחנו צריכים להיות אמיצים". העבודה קצרה פירות בצורה די קצרה ביחס לקודמו בתפקיד, כשאחרי חמישה משחקים הצליח להשיג ניצחון בכורה לקבוצה העונה, ועוד איזה ניצחון. 1:5 מהדהד על אודינזה. "הקבוצה מסוגלת להגיב לאירועים שליליים, כשבעבר הם נתנו לראש שלהם ליפול", שיתף בסיום.

המאמן האיטלקי כבר בן 53, אבל אפשר לומר שהוא נמצא רק בתחילת הקריירה שלו. אחרי שפרש מכדורגל ב-2006, ושנתיים אחרי שעמד על הקווים בדומגליארה מהסרייה ד', עבר לאמן את נבחרות הנוער השונות במדינה, עד שקיבל שיחת טלפון מאנטוניו קונטה במטרה להצטרף אליו כעוזר מאמן בצ'לסי. "התפקיד שלי היה לעבוד על המעבר ההגנתי. הייתי צריך לשפר את השחקנים כיחידים", סיפר ונולי. משם, השניים המשיכו לאינטר וזכו עימה בסקודטו, אך זו גם הייתה שירת הברבור, כשהעוזר רצה לפרוש כנף ולהפוך למאמן ראשי, דבר שקרה עם מינויו לספרטק מוסקבה הרוסית, תפקיד שהסתיים בעקבות המלחמה עם אוקראינה שהובילה אותו לשוב למדינת הולדתו.

אנטוניו קונטה ופאולו ונולי בחיבוק אוהב (IMAGO)

כאמור, ההזדמנות הגדולה הגיעה. אחרי הצלחות יחסיות עם ונציה וטורינו, על אף הפיטורים, פיורנטינה זה מועדון בקנה מידה שעדיין לא חווה. ההצלחה היחסית והשאיפות הן שונות, ולפני שהאונייה שוקעת, הוא נקרא אל הדגל כדי להחזיר אותה אל החוף. אחת ההחלטות למנות אותו היא הדמיון לשני המאמנים הקודמים של הקבוצה: וינצ'נזו איטליאנו ורפאלה פאלדינו, שעל אף שהיו משחקים במערך מסוים, הם ידעו להתאים את עצמם על המגרש כדי להגיב, להקשות ולגבור על יריבות, גם אם הן טובות מהקבוצה שלהם על הנייר. ניתן היה לראות זאת כבר בשני המשחקים הראשונים של מנור סולומון במדים הסגולים: הקבוצה שיחה במערך 3-5-2, אך כשהישראלי עלה מהספסל השיטה השתנתה: המשחק עבר להיות דרך האגפים, המנצל את החוזקות של הקיצוני. התוצאה הגיעה בדמות ניצחון דרמטי על קרמונזה ותיקו מותח מול לאציו.

פה למעשה קבור הכלב. עם ההגעה של פיולי בקיץ, החליט המאמן להיפטר מכלל שחקני הכנף במועדון. לא השאיר אחד לרפואה. את הנפילה היו יכולים לחזות מראש. לא כי ציפו שתוכנית א' תיכשל, אלא למקרה שהיא תיכשל, אין כל תוכנית ב'. פיולי לא זז במעט ממערך 3-5-2 איתו הגיע, השחקנים התקשו ונוצר חור מנטלי, פסיכולוגי ולבסוף גם ספורטיבי שלא הותיר מנוס אלא לשנות. ו-ונולי, בדומה למאמנים שעמדו על הקווים לפני פיולי, הוא אחד שמשנה. עם קונטה הוא עבד בעיקר ב-3-4-3 או 3-5-2, ברוסיה שיחק 4-3-3 ובוונציה וטורינו שינה מערכים לפי היריבה, כשהוסיף למארג בין היתר גם 4-4-2, 4-2-3-1 ו-3-4-2-1 כדי לנסות להשיג תוצאות.

מנור סולומון. מניות רבות בניצחון על קרמונזה (IMAGO)

הוא לא מקובע, וזה חשוב, בעיקר עבור סולומון. הרי כאן עולה השאלה, שנדמה שאנחנו כבר מתחילים לקבל ניצוצות של תשובה לגביה: איך מנור אמור להשתלב בפיורנטינה? לשם כך, עובד מאחורי הקלעים פאביו פראטיצ'י, שנכנס למועדון באופן לא רשמי כדי לחזק את הסגל ובעיקר לבנות פלואידיות שתבוא לידי ביטוי באפשרות לעבור בין מערכים. הכניסה של סולומון למגרש בדקות שקיבל משפרת עוד יותר את הדחף לשחקני כנף אמיתיים בקבוצה, כאלו שיכולים לבצע דריבלים, אבל גם להיכנס לאמצע, לרחבה או להגביה את הכדור שיוביל לשער, כמו שקרה בבכורה שלו.

היום (ראשון, 16:00 בערוץ ONE2) יש מבחן גדול ראשון לסולומון. הרבה תלוי במאמן שלו מן הסתם, אבל ונולי הוא אחד שלא פחד לזרוק את הישראלי למים אחרי יום וחצי במועדון, וגם לא יפחד לשנות מערך כשהוא צופה את הצורך בשינוי. יכול מאוד להיות שנזכה לראות את הקיצוני פותח נגד מילאן שרוצה אליפות, למרות שאף שחקן כנף נוסף עדיין לא הגיע, אך כאמור - זה לא הפריע למאמן לשתף אותו בשני המשחקים הקודמים שמוכיח שאם תהיה מספיק טוב, אתה תקבל את הדקות שמגיעות לך. צריך לזכור: לוויולה יש אפשרות לרכוש את סולומון אם תצליח להישאר בליגה.

פאולו ונולי מצטרף לחיבוק של מנור סולומון ודודו (IMAGO)

"הוא מביא לנו המון איכות ואופי, אם נצליח לצרף שחקנים נוספים בחלון כנראה שנעבור לשחק במערך 4-2-3-1. היינו צריכים להיות טובים יותר בשליש האחרון, זו הסיבה שנזקקנו לשחקן כמו מנור", סיכם במסיבת העיתונאים אחרי ניצחון הבכורה של השניים ביחד. שניהם מבינים שזו הזדמנות ענקית לקריירה שלהם, וכדי להצליח הם צריכים לשלב ידיים. הדרך לשם עוברת בעיקר בארטמיו פרנקי, כשהרוסונרי הם רק קצה הקרחון לעומת חצי עונה גדושה ומפרכת בדרך שתקבע את עתידם במועדון, ואף את המשך דרכם המקצועית בכדורגל.