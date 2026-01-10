פיקה לאוהדים: יש 28 ס"מ שלג, בואו לפנות אותו

האצטדיון הלאומי באנדורה התעורר לבוקר לבן במיוחד, כזה שמעמיד בספק את קיום המשחק בין הקבוצה של ג’רארד פיקה לקולטורל לאונסה (שבת, 17:15) במחזור ה-21 של ליגת המשנה בספרד. שלג כבד כיסה את כר הדשא ובשלב מסוים נמדדו באצטדיון לא פחות מ-28 סנטימטרים של שלג – מה שמציב אתגר.

בינתיים, פיקה, בעלי אנדורה, פרסם בצהריים סרטון ברשתות החברתיות של המועדון וקרא לתושבים להגיע לאצטדיון עם אתים ולעזור בפינוי השלג: “אנחנו משחקים היום נגד קולטורל לאונסה ב-16:15 (שעון מקומי) ויש כאן 28 סנטימטרים של שלג. אני מזמין את כולם באנדורה לבוא ולעזור לנו. תביאו אתים - ננקה את זה. אנחנו משחקים היום!”.

כל זה הגיע אחרי שבעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים, פרסמה הליגה הודעה רשמית: “בשל תנאי מזג האוויר הקשים והשלג הכבד שמשפיע על משטח המשחק, תוגש בקשה לשופט בהתאחדות הספרדית לדחות את המשחק בין אנדורה לקולטורל לאונסה, שתוכנן להיום”. עם זאת, במקביל להודעה נערכה פגישה בין נציגי שני המועדונים וצוות השיפוט, שבסיומה הוחלט לנסות ולקיים את המשחק בכפוף לשיפור בתנאים.

ג'רארד פיקה (רויטרס)

כל הצדדים הביעו רצון לשחק כבר היום ולא לדחות את ההתמודדות ליום ראשון. הסיבה לכך כפולה: קולטורל לאונסה צפויה לארח ביום שלישי הקרוב את אתלטיק בילבאו במסגרת שמינית גמר גביע המלך, ובנוסף, לקבוצה כבר נקבעה טיסת חזרה. נכון לעכשיו, התכנון הוא לנסות ולקיים את המשחק, אם כי עיכוב בשעת הפתיחה עדיין עומד על הפרק.

באנדורה כבר החלו בעבודות אינטנסיביות לפינוי המשטח בניסיון להכשיר את הדשא בזמן. במועדון אף פנו לאוהדים וביקשו את עזרתם בפינוי השלג, במטרה לאפשר את קיום המשחק כמתוכנן.