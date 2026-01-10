יום שבת, 10.01.2026 שעה 16:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2029-2418סביליה12
1921-1818אוססונה13
1921-1518אלאבס14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

פיקה לאוהדים: יש 28 ס"מ שלג, בואו לפנות אותו

אגדת בארסה ובעלי אנדורה פנה לקהל ברשתות כדי לעזור בפינוי המשטח שעות לפני המשחק מול קולטורל לאונסה ב-17:15: "מזמין את כולם לעזור, תביאו אתים"

|
ג'רארד פיקה באצטדיון של אנדורה (צילום מסך, IMAGO)
ג'רארד פיקה באצטדיון של אנדורה (צילום מסך, IMAGO)

האצטדיון הלאומי באנדורה התעורר לבוקר לבן במיוחד, כזה שמעמיד בספק את קיום המשחק בין הקבוצה של ג’רארד פיקה לקולטורל לאונסה (שבת, 17:15) במחזור ה-21 של ליגת המשנה בספרד. שלג כבד כיסה את כר הדשא ובשלב מסוים נמדדו באצטדיון לא פחות מ-28 סנטימטרים של שלג – מה שמציב אתגר.

בינתיים, פיקה, בעלי אנדורה, פרסם בצהריים סרטון ברשתות החברתיות של המועדון וקרא לתושבים להגיע לאצטדיון עם אתים ולעזור בפינוי השלג: “אנחנו משחקים היום נגד קולטורל לאונסה ב-16:15 (שעון מקומי) ויש כאן 28 סנטימטרים של שלג. אני מזמין את כולם באנדורה לבוא ולעזור לנו. תביאו אתים - ננקה את זה. אנחנו משחקים היום!”.

כל זה הגיע אחרי שבעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים, פרסמה הליגה הודעה רשמית: “בשל תנאי מזג האוויר הקשים והשלג הכבד שמשפיע על משטח המשחק, תוגש בקשה לשופט בהתאחדות הספרדית לדחות את המשחק בין אנדורה לקולטורל לאונסה, שתוכנן להיום”. עם זאת, במקביל להודעה נערכה פגישה בין נציגי שני המועדונים וצוות השיפוט, שבסיומה הוחלט לנסות ולקיים את המשחק בכפוף לשיפור בתנאים.

גג'רארד פיקה (רויטרס)

כל הצדדים הביעו רצון לשחק כבר היום ולא לדחות את ההתמודדות ליום ראשון. הסיבה לכך כפולה: קולטורל לאונסה צפויה לארח ביום שלישי הקרוב את אתלטיק בילבאו במסגרת שמינית גמר גביע המלך, ובנוסף, לקבוצה כבר נקבעה טיסת חזרה. נכון לעכשיו, התכנון הוא לנסות ולקיים את המשחק, אם כי עיכוב בשעת הפתיחה עדיין עומד על הפרק.

באנדורה כבר החלו בעבודות אינטנסיביות לפינוי המשטח בניסיון להכשיר את הדשא בזמן. במועדון אף פנו לאוהדים וביקשו את עזרתם בפינוי השלג, במטרה לאפשר את קיום המשחק כמתוכנן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
