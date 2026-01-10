נתניה במגעים מתקדמים עם שחקן התקפה ניגרי

מכבי נתניה מחפשת להתחזק לאור פציעותיהם של מתיאוס דאבו ועוז בילו (שאמור לחזור בקרוב), כאשר ל-ONE נודע שבמועדון נמצאים במגעים מתקדמים עם שחקן התקפה חדש.

מדובר בוויסדום סולה, שחקן ההתקפה הניגרי, שמושאל מקופר הסלובנית לאלומיני המקומית. העונה, הוא כבש ארבעה שערים ב-15 משחקי ליגה ומדובר בשחקן בעל פוטנציאל רב.

החלוץ הניגרי בן ה-22 חתום בקבוצה שאליה שייך עד קיץ 2027 ויכול לשחק בשפץ ובכנף שמאל. שוויו המוערך הוא 250,000 אירו. השחקן רשם 1,040 דקות בליגה, עם שער כל 260 דקות העונה.

סולה השפיע מיד במשחק הבכורה שלו במדי אלומיניי, כשבישל שער מכריע רגעים ספורים לאחר שנכנס כמחליף בדקה ה-87, בניצחון 1:2 על קבוצת האם שלו, קופר.

שחקן הכנף מתואר בסלובניה כמי שהרשים את הצוות המקצועי של אלומיניי כבר בדקות המעטות שקיבל, כשהוכיח יכולת להשפיע על המשחק גם בזמן מוגבל.

ההשאלה לאלומיניי נתפסה כהזדמנות אסטרטגית עבור סולה לצבור ניסיון משמעותי, כאשר בקופר עוקבים מקרוב אחר התקדמותו לאורך העונה.