יום שבת, 10.01.2026 שעה 13:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

לאזטיץ' שמר על ה-11, אנדרדה שוב בהרכב מכבי

הצהובים יפגשו את סכנין בבלומפילד ב-15:00: המאמן הסרבי עלה עם אותו ההרכב, כשדוידה, וארלה ומדמון בהתקפה. שרון מימר מנגד יפתח עם מירניאן בחוד

|
קרווין אנדרדה משתחרר (רועי כפיר)
קרווין אנדרדה משתחרר (רועי כפיר)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה הזאת עם המשחק המוקדם ביותר של היום, בו מכבי תל אביב מארחת את בני סכנין למפגש מעניין עם השפעות ישירות על מאבקי הצמרת והפלייאוף העליון. 

הצהובים חזרו לנצח במחזור שעבר לאחר שגברו 1:3 על הפועל ירושלים, והם שואפים להמשיך במומנטום ולצמק לפחות זמנית את הפער מהפועל באר שבע ובית”ר ירושלים שמקדימות אותם בטבלה. 

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, איתי בן חמו, טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה ואלעד מדמון.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, איברהימה דראמה, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

חניכיו של זרקו לאזטיץ’ מתמודדים מול אחד המוקשים הגדולים שלהם בשנים האחרונות, שכן מאז שסכנין חזרה לליגת העל ב-2020 האלופה הצליחה לנצח אותם בבית רק 3 פעמים, ובעוד 4 משחקים איבדו נקודות.

מנגד, החבורה של שרון מימר אמנם הובסה 5:0 לב”ש במשחקה הקודם, אך בסך הכל היא נמצאת בכושר טוב ונמצאת חזק במאבק על המקום בפלייאוף העליון. 

במפגש האחרון בין השתיים, שנערך לפני כשלושה חודשים, שתי הקבוצות לא הצליחו להגיע להכרעה וסיימו בתיקו מאופס. בשלושת המפגשים שבאו קודם לכן, מכבי ניצחה בכולם.

