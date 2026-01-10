בבכורה של פרץ: סאות'המפטון עברה שלב בגביע

דניאל פרץ עבר במהלך השבוע האחרון בהשאלה מבאיירן מינכן לסאות’המפטון, הערב (שבת) השוער הישראלי ערך את הופעת הבכורה שלו בממלכה בניצחון קבוצתו החדשה 2:3 על דונקסטר מהליגה השלישית, התמודדות שהתקיימה במסגרת הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי. בעקבות הניצחון, הקדושים עלו לשלב 32 האחרונות במפעל.

המחצית הראשונה הייתה חד צדדית לחלוטין, כאשר סאות’המפטון ודניאל פרץ עלו ליתרון משער של קמרון בראג, כבר בדקה השמינית. בדקה ה-24, הקדושים הכפילו את יתרונם כשקמרון נוסף כבש, הפעם זה היה ארצ’ר שמצא את הרשת של טימוטי לוטוטאלה. עשר דקות חלפו והשוער הישראלי נתקל במבחן ראשון, הוא עמד בו נהדר, כשעצר כדור חופשי. בדקה ה-41, האורחת עלתה ל-0:3 משער נהדר של קוריו מצוקי בנגיחה.

היה נדמה כי המשחק הוכרע, אבל התפנית הגיעה במחצית השנייה, שלוש דקות חלפו מההפסקה ודניאל פרץ הוציא כדור ראשון מהרשת, כשספג מנגיחה של מת’יו פירסון לאחר כדור קרן. בדקה ה-59, השוער הישראלי ספג שער נוסף, ג’ורדן גיבסון בעט כדור שטוח לפינה הקרובה של דניאל פרץ, שלא הגיב.

בשבוע הבא, דניאל פרץ וסאות’המפטון יחזרו לשחק במסגרת הצ’מפיונשיפ כשהם יארחו את האל סיטי. המצב של הקדושים בליגה, לא מאיר פנים, הם נמצאים במקום ה-15, במרחק 8 נקודות מהמקום השישי שמוביל בתום העונה לפלייאוף העלייה.

מחצית ראשונה:

דקה 8, שער! סאות’המפטון עלתה ליתרון 0:1: קמרון בראג רץ לעומק עם הכדור, הוא מסר אותו לקוריו מצוקי שבעט ונעצר אצל השוער, אך בראג עט על הריבאונד ובעט אל הרשת.

דקה 24, שער! סאות’המפטון עלתה ל-0:2: קמרון ארצ’ר קיבל את הכדור כ-30 מטר משער היריבה, הוא החליק, אך הצליח לשמור על הכדור, השחיל בין רגליו של שחקן ההגנה ושיחרר בעיטה מסף הרחבה, שפגעה בשחקן בדרך ונכנסה אל השער.

דקה 29: ארצ’ר כמעט השלים צמד, החלוץ קיבל כדור עומק נהדר והגיע למצב מול השוער, אך הכדור נעצר על ידי טימוטי לוטוטאלה.

דקה 34: דניאל פרץ נתקל באיום ראשון והראה קצת מהיכולת הנהדרת שלו. ג’ורדן גיבסון בעט כדור חופשי והשוער הישראלי עצר בצורה מצוינת.

דקה 36: בתום ויכוח בין שחקני שתי הקבוצות, קוריו מצוקי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

דקה 36: בעקבות אותו מקרה השופט שלף כרטיס צהוב גם לג’יי מקגארת’.

דקה 41, שער! סאות’המפטון עלתה ל-0:3: טום פלואס פרץ נהדר באגף הימני והרים כדור נפלא אל ראשו של מצוקי, שנגח מצוין אל הרשת.

מחצית שנייה:

דקה 48, שער! דונקסטר צימקה ל-3:1: דניאל פרץ הוציא כדור ראשון מהרשת, במשחק הבכורה שלו. רובי גוטס הרים קרן לתוך רחבת ה-5, מת’יו פירסון עלה מעל כולם ונגח אל הרשת של השוער הישראלי.

דקה 56: המארחת כמעט הצליחה למצוא פעם נוספת את הרשת של פרץ, אבל הבעיטה של פרנסיס אוקורונקאו פספסה במעט את המסגרת.

דקה 59, שער! דונקסטר צימקה ל-3:2: ג’ורדן גיבסון קיבל את הכדור ברחבה ובעט שטוח לפינה הקרובה של דניאל פרץ, שעמד ולא הגיב.

דקה 67: מת’יו פירסון ביצע עבירה על סף הרחבה וקיבל את הכרטיס הצהוב.

דקה 78: השופט שלף כרטיס צהוב לרובי גוטס.

דקה 84: כרטיס צהוב נשלף לעברו של פלי דאונס.

דקה 94: דניאל פרץ ביצע עצירה כפולה נהדרת שהשאירה את היתרון אצל האורחת.