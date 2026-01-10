הפועל ירושלים במו"מ עם החלוץ מרקו רקוניאץ

האם נמצא הרכש שישנה את העונה של הפועל ירושלים? האדומים מהבירה שעדיין נמצאים מתחת לקו האדום, מנהלים מגעים על צירופו של החלוץ המונטנגרי, מרקו רקוניאץ בן ה-25, שמתנשא לגובה של 1.91 מטר ומשחק באופי כרתים מהליגה היוונית.

רקוניאץ הגיע לאופי כרתים מלוקומוטיב מוסקבה הרוסית בהעברה חופשית בחודש מרץ, אבל העונה הוא מיעט לשחק. החלוץ מרבה לעלות מהספסל במשחקי הליגה ומקבל דקות מועטות כשהוא כבש העונה רק שער אחד ב-17 משחקים בכל המסגרות.

בסך הכל שיחק העונה רקוניאץ 347 דקות במדי אופי כרתים ורק בגביע היווני הוא קיבל קצת יותר הזדמנויות. שם גם הגיע השער היחיד שלו העונה – בניצחון 1:3 על אירקליס בשלהי חודש אוקטובר.

מרקו רקוניאץ (IMAGO)

בעברו שיחק רקוניאץ גם בכוכב האדום בלגרד כמושאל מלוקומוטיב מוסקבה. הקבוצה הרוסית הרבתה להשאיל אותו בשנים האחרונות – גם לבאצ’קה טופולה הסרבית ולדיושגיור ההונגרית, לפני שעזב סופית וחתם בכרתים. אגב, בבאצ’קה טופולה רקוניאץ שיחק תחת מאמן מכבי ת”א הנוכחי, ז’רקו לאזטיץ’, תחתיו כבש שלושה שערים ובישל שלושה נוספים ב-28 משחקים. יש לציין שהוא חתם בקבוצה היוונית עד קיץ 2027, כך שדרושים דמי העברה.

כידוע, הפועל ירושלים זקוקה נואשות לחיזוק בהתקפה. היא כבשה העונה רק 16 שערים ב-18 מחזורים ורק מכבי בני ריינה כבשה פחות ממנה (15).