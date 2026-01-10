יום שבת, 10.01.2026 שעה 13:24
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

"נפגשתי עם מסי ולא דיברנו בכלל על המונדיאל"

מאמן נבחרת ארגנטינה, סקאלוני: "יש עוד זמן ואין צורך להעמיס עליו או ללחוץ. צריך לתת לו להיות רגוע ולקבל את ההחלטה שהוא צריך לקבל". וגם: ספרד

|
מסי וסקאלוני (IMAGO)
מסי וסקאלוני (IMAGO)

אי הוודאות סביב עתידו של ליאו מסי בנבחרת ארגנטינה, ובעיקר סביב האפשרות שייקח חלק במונדיאל 2026, ממשיכה ללוות את הכדורגל העולמי. בגיל מתקדם ובשלב שבו כל החלטה נבחנת בקפידה, השאלה האם הקפטן האגדי ימשיך עד הטורניר הבא עדיין פתוחה. על הרקע הזה, מאמן נבחרת ארגנטינה, ליונל סקאלוני, התייחס למצבו של מסי, לשיחות שקיים איתו ולגישה שבה בוחרים לנהוג בנבחרת בשלב הנוכחי.

סקאלוני סיפר כי נפגש עם מסי לאחרונה, וציין שהם דיברו על נושאים רבים אך לא על המונדיאל. לדבריו, “יש עוד זמן ואין צורך להעמיס עליו או ללחוץ. צריך לתת לו להיות רגוע ולקבל את ההחלטה שהוא צריך לקבל. אחר כך נחשוב מה הכי טוב לנבחרת בהתאם לכך. כרגע דיברנו על דברים אחרים, לא על השאלה אם הוא יהיה במונדיאל או לא”. המאמן הדגיש כי ההתנהלות הזו נובעת מהרצון לשמור על השקט של מסי ולא להעמיד אותו במרכז לחץ מיותר.

בהמשך התייחס סקאלוני לאופי של מסי ולתרומה שלו מעבר ליכולת המקצועית: “מי שמכיר אותו יודע שהוא לעולם לא נרגע. הוא תחרותי מלידה, רוצה לנצח, רוצה לשחק ותמיד רוצה להיות שם. זה חשוב מאוד, במיוחד עבור החברים שלו לנבחרת, שרואים את הקפטן מתנהג כך ורוצים להגיע ולשחק עבור הנבחרת בכל מקום. הוא תמיד רוצה להיות שם”. לדברי המאמן, הגישה הזו מקרינה על כל הסגל ומשמרת רמת מחויבות גבוהה.

ליאו מסי וליונל סקאלוני (IMAGO)ליאו מסי וליונל סקאלוני (IMAGO)

סקאלוני הוסיף כי בתקופה האחרונה הוא נפגש ודיבר עם מרבית שחקני הסגל, כחלק מההכנה למה שצפוי בהמשך. “חשוב לעשות את זה. התחרותיות זורמת אצל השחקנים בדם. מי שנמצא בפנים לא רוצה לצאת, ואלה שמאחור דוחפים קדימה”, אמר. במקביל הוא התייחס גם למפגש האפשרי עם ספרד בעתיד וציין את ההערכה שלו למאמנה, לואיס דה לה פואנטה, והבהיר שאם ארגנטינה לא תזכה והוא כן, הוא יוכל לשמוח גם עבורו. מבחינת ארגנטינה, המסר ברור: לשמור על יציבות, על תחרותיות, ולתת לזמן ולמסי עצמו לקבוע את הפרק הבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */