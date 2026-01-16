מרעננה לשיאים בארה"ב: גרזון נגיעה מה-WNBA

ירדן גרזון כבר מזמן לא רק עוד "כישרון מישראל”. הקלעית מרעננה (22, 1.90), בוגרת בית הספר אוסטרובסקי בעיר, המשיכה משם לשיאים היסטוריים בכדורסל המכללות, וכיום היא נמצאת במרכז הבמה עם מכללת מרילנד - במרחק נגיעה מה-WNBA. זהו סיפור על עבודה קשה, התמדה וחלום אחד גדול, שכבר נמצא רגע לפני הפיכתו למציאות.

גרזון גדלה במשפחה ספורטיבית ברעננה והחלה לשחק כדורסל בגיל צעיר בקבוצה המקומית ובמסגרת בית הספר אוסטרובסקי. כבר אז בלטה כשחקנית מרכזית, הובילה את קבוצותיה להצלחות בליגות הנוער ולזכייה באליפות התיכונים. בהמשך היא עשתה את קפיצת המדרגה הראשונה כשעברה למכבי רמת גן, שם הפכה לשחקנית בולטת למרות גילה הצעיר. כבר בגיל 18, עוד במהלך אותה עונה, התחייבה גרזון למכללת אינדיאנה - צעד שהבהיר את הכיוון והכין אותה לשלב הבא בחייה.

אבל המסע לארצות הברית לא היה מקרי. כבר בילדותה חלמה לשלב בין אקדמיה לכדורסל, כפי שעשתה אחותה הגדולה ליאור, שלמדה ושיחקה במכללות בארה״ב. כשהגיעה ההזדמנות לקבל מלגה באחת האוניברסיטאות המובילות, גרזון נענתה לה ואתגר ההשתלבות בליגת המכללות האמריקאית יצא לדרך.

הישראלית הבאה ב-WNBA?

אינדיאנה : שיאים והישגים היסטוריים

התחנה הראשונה הייתה אינדיאנה, שם שיחקה גרזון שלוש עונות. מהרגע הראשון היא התבססה כחלק משמעותי מהסגל. בשתי העונות הראשונות הייתה חלק משלים בקבוצה, אך בעונת 2024/25 הגיעה הפריצה הגדולה.

גרזון הפכה לשחקנית מובילה אצל ההוז’רס ושברה שיאי מכללה: 216 שלשות בשלוש עונות - שיא היסטורי - והצטרפות למועדון ה-1,000 נקודות בקריירה, הישג נדיר לשחקנית זרה ולשחקנית בכלל. יכולתה הגבוהה לא נעלמה מעיני פרשני המכללות: היא נבחרה מספר פעמים ל-All-Big Ten Second Team, נכללה ברשימות מועמדות לפרסי Cheryl Miller ונחשבת לאחת הקלעיות היציבות בליגה עם כ-40 אחוזי קליעה מחוץ לקשת.

ירדן גרזון בתחילת הדרך (באדיבות מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל)

המעבר למרילנד : חיבור היסטורי וקפיצת מדרגה

בקיץ האחרון, לאחר שלוש שנים מוצלחות באינדיאנה, קיבלה גרזון החלטה משמעותית נוספת ובחרה להצטרף למרילנד. לא מדובר היה רק במהלך מקצועי, אלא גם בבחירה אישית עמוקה, מתוך חיבור לערכים, לתרבות ולזהות. גרזון הרגישה שמרילנד מציעה לה לא רק מסגרת תחרותית ברמה הגבוהה ביותר, אלא גם קהילה תומכת ודחיפה מחוץ למגרש, כולל חיבור לסטודנטים יהודים. גרזון התפנתה בין הלימודים לכדורסל לראיון.

איך את מסכמת את המעבר מאינדיאנה למרילנד?

"אני חושבת שאי אפשר עדיין לסכם, אנחנו עדיין ב’הארד קור’ של העונה, יש עוד כ”כ הרבה כדורסל לפנינו, בסך הכל אני שמחה מהצעד שעשיתי. אני מאוד אוהבת את התוכנית פה, אני אוהבת ללמוד ולשחק אצל המאמנת שלנו, ברנדה פריז מהצוות שלה, אני שמחה על המעבר”.

איך ההשתלבות שלך עד עכשיו במכללה החדשה?

“כמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת את התוכנית, זה הוסיף לי המון כשחקנית ואיך אני רואה את המשחק, אני מנסה ללמוד כל יום דברים חדשים ולהתקדם, יש עוד כדורסל לפנינו שעכשיו אנחנו רק בפיק, יש עוד המון להשתפר וללמוד”.

ירדן גרזון (IMAGO)

מה דורש ממך להיות שחקנית מובילה במכללה?

“בעיקר בגרות, לדעת מה לעשות, מה להגיד לשחקניות הצעירות, לא משנה מול מי אנחנו משחקות, לדעת מתי ללחוץ יותר ולהיות יותר רכה ועדינה, מתי להיות קשוחה, בסך הכל זה פשוט לקחת יותר אחריות, ואני נהנית מזה ואני חושבת שגם המאמנים והשחקניות עוזרות לי להתפתח וללמוד יותר על עצמי”.

איך את רואה את הקבוצה בראייה קדימה להמשך הליגה?

”היו לנו הרבה עליות ומורדות, גם כשהפסדנו שני משחקים וגם בניצחונות, שתי שחקניות חמישייה שלנו נפצעו וסיימו את העונה אז היינו צריכות להתרגל לזה, הרבה שחקניות עושות קפיצה גדולה השנה ולוקחות הרבה אחריות, גם שחקניות שנה ראשונה, אני חושבת שאנחנו משתפרות מיום ליום ואני מקווה שנגיע לפיק בזמן הנכון”.

איך את מרגישה עם הציפיות ממך?

”אני מנסה מאוד להשאיר אותם בצד ולהתרכז בקבוצה ובכדורסל שלי ואיך אני יכולה לעזור לקבוצה לנצח. כל זמן שאני באמת עושה את זה זה עוזר לי להיות טובה יותר על המגרש, אז אני מנסה יותר להתמקד בזה ובשיפור שלי כשחקנית, נותנת לאנשים מסביבי להתעסק בעתיד ולאן הקריירה שלי הולכת”.

ירדן גרזון (IMAGO)

ומה המטרה שלך בסיום המכללות?

”המטרה לגמרי היא ללכת לדראפט, זאת השנה האחרונה שלי במכללות, אני מקווה שזה באמת יקרה אבל כרגע אני מתרכזת בכדורסל”.

למהלך של מעבר מכללה היה גם מימד היסטורי: מרילנד היא מוסד עם מסורת מפוארת בכדורסל נשים, כולל זכייה באליפות ה-NCAA ב-2006 בהובלת שי דורון – אחת הכדורסלניות הישראליות הגדולות בכל הזמנים ומודל לחיקוי עבור גרזון. הרצון ללכת בעקבות אותה דרך שהובילה לשיאים ולשלב הבא בקריירה היה חלק בלתי נפרד מההחלטה.

ירדן גרזון (IMAGO)

”כן דיברתי עם שי” אמרה גרזון “לא מזמן היא באה לאחד המשחקים שלנו, עשו סופ”ש גדול ומרשים לכבוד הקבוצה שזכתה באליפות ב-2006, היא נותנת לי טיפים על הגישה שלי, כמובן שהיא מודל לחיקוי”.

גם במרילנד גרזון המשיכה לפרוח. בעונה הנוכחית היא קולעת כ-13 נקודות בממוצע למשחק, מורידה 4.4 ריבאונדים ומוסרת כמעט שלושה אסיסטים לערב. רק ביום חמישי האחרון סיפקה ערב מושלם עם 18 נקודות ו-6 מ-6 מחוץ לקשת, והובילה את מרילנד לניצחון מוחץ 41:88 על ראטגרס. הקבוצה מדורגת כיום במקום השמיני בארצות הברית, עם מאזן של 16 ניצחונות והפסד בודד, וממוקמת שלישית בקונפרנס הביג 10 - מהקשים בכדורסל המכללות. גרזון כבר זכתה בתואר שחקנית השבוע של הקונפרנס.

גרזון במדי מרילנד (IMAGO)

העתיד : דראפט ה-WNBA

ההתפתחות המרשימה מציבה את גרזון גם במוקד השיח סביב דראפט ה־WNBA. כבר עתה היא נחשבת למועמדת להיבחר בטופ 10 בדראפט הקרוב - הישג שעשוי להבטיח לה קריירה מקצוענית בארצות הברית. השילוב בין קליעה, גובה ואינטליגנציית משחק הופך אותה לפרופיל מבוקש עבור קבוצות רבות בליגה.

מעבר להישגים על הפרקט, גרזון בולטת גם כדמות תרבותית משמעותית. ההשתלבות שלה בחברה האמריקאית לצד שמירה על זהותה הישראלית והיהודית, וההתמודדות עם קשיים אישיים, בהם המצב הביטחוני בישראל והרצון לשמור על קשר עם משפחתה, מוסיפים רובד עמוק לסיפור. מאז השבעה באוקטובר היא עלתה לכל משחק עם סמל החטופים והנרצחים על ידה, ולא הפסיקה להזכיר את הנושא לפני ואחרי משחקים.

ירדן גרזון (רויטרס)

בסיכומו של דבר, גרזון היא דוגמה לכוח רצון, לדבקות במטרה ולדרך ארוכה שמתחילה ברעננה ומגיעה אל תרבות הספורט האמריקאית ברמה הגבוהה ביותר. עם הישגים בליגות התיכונים בישראל, שיאי מכללה באינדיאנה, רגעים גדולים במרילנד ועתיד מבטיח ב-WNBA - הסיפור שלה רק בתחילתו, ובקיץ הקרוב נגלה האם היא תהפוך לישראלית השנייה בליגה האמריקאית, אחרי מי שהייתה מודל החיקוי שלה לאורך הדרך: שי דורון.

