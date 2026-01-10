חזר למקורות: חזיזה קיבל את המפתחות בחיפה

אמרו על דולב חזיזה שהוא מאחורי השיא, שהוא תיאטרלי במגרש וכזה שכבר לא משפיע, ומתעסק ומתרכז בעיקר רק בהערות לשופטים. אבל אם יש שינוי אחד ומרכזי שבמכבי חיפה יכולים לציין באותיות זהב מרגע חזרתו של ברק בכר בעקבות פיטורי דייגו פלורס, זו לא החזרה של גיא מלמד למרכז ההתקפה וגם לא הפריחה המחודשת של עלי מוחמד, אלא בעיקר ההחלטה “להחזיר לחיים" את הקפטן.

הסטתו של חזיזה מקיצוני לעמדת ה-10 של מכבי חיפה לא רק שגרמה לכך שחזיזה חזר להיות אותו שחקן מלא באנרגיות ותשוקה במגרש, אלא הפכה את הירוקים לקבוצה הרבה יותר שמחה, תוססת ויעילה. זה היה כל כך חסר בשנתיים האחרונות בכלל ובתקופת פלורס בפרט.

כבר בתחילת העונה החליט רפאלוב למנות את חזיזה לקפטן ולא במקרה. על רקע המסע הגדול בהעמדת קבוצה עם שבעה זרים וחמישה מתאזרחים, גם רפאלוב הבין שחזיזה הוא האיש הנכון במקום הנכון על מנת שלא לאבד את הזהות של השחקן הישראלי בתוך מכבי חיפה.

ברק בכר ודולב חזיזה (עמרי שטיין)

חזיזה באופיו הוא פחות שחקן מנהיג, אבל היותו הקפטן הפכה אותו לשחקן סופר דומיננטי במגרש ומחוצה לו. חזיזה היה מודע היטב לכך שאם הוא לא יהפוך למבוגר האחראי במגרש, חיפה לא תגיע לשום מקום העונה. הרגע הכי משמעותי שלו, אומרים בקבוצה, בכל מה שנוגע לגישה הקבוצתית, היה כאשר החליט במשחק החוץ מול מכבי בני ריינה לוותר על הפנדל לטובת איתן אזולאי שכל כך רצה להבקיע את שער הבכורה שלו העונה.

הערב (שבת, 20:00) מול הפועל ב"ש, לחזיזה תינתן הזדמנות לשים חותם על המהלך בהצבתו כקשר 10 מול שחקנים הרבה יותר איכותיים מאלה שמכבי חיפה פגשה בחודש האחרון. "לאורך שנים חיפה היתה קבוצה של כוכבים בכל תפקיד על כר הדשא”, אומר הפרשן איציק אהרונוביץ, “המרוויח הגדול היה דולב מכיוון שהיריבות היו עסוקות לכסות כל כך הרבה כוכבים, ככה שחזיזה ניצל שהשמיכה הייתה קצרה מלכסות את כולם ותמיד מצא את עצמו לבד עם השטח והמרחב.

איתן אזולאי ודולב חזיזה (חג'אג' רחאל)

"מדובר בשחקן שהשליטה בכדור אצלו היא פנומנלית. על זה צריך להוסיף פרמטרים כמו מהירות, זריזות ואחד על אחד - דבר שאפיין אותו בגולים, בישולים ואיומים על השער, כולל במוקדמות ליגת האלופות וכמובן בליגת האלופות כשבישל למשל לשרי מול פ.ס.ז’ בסמי עופר".

על התקופה הפחות טובה של חזיזה אמר אהרונוביץ: "לאורך השנתיים האחרונות כוכבים שוחררו והיה קשה לחזיזה לחזור לכושרו אחרי שנפצע בגיד אכילס, זו פציעה טורדנית שקשה לו היה לחזור ממנה. כאשר אתה מאבד מהחדות, מהמהירות, מהזריזות ומהדריבל - זה לא מה שהיה, מה עוד שפסיכולוגית זה השפיע עליו. על זה צריך להוסיף שמכבי חיפה נחלשה בענק ולכן היה קשה לדולב לשחזר את הביצועים שהיו לו בעבר.

ימים אחרים. חזיזה עם צ'ירון שרי (עמרי שטיין)

"יש לציין שהשחקנים שצורפו למכבי חיפה הם בינוניים ולא מושכים אש, ולכן כשחזיזה שיחק על הכנף, הוא קיבל את תשומת הלב מהיריבים מכיוון שהייתה לו את כל החבילה ולא עשו לו הנחות כי חזיזה תמיד בעברו היה עושה את ההבדל. בהווה הדריבלים, התנועה והתרגיל של יוהאן קרויף כבר לא באו בקלות כתוצאה מכך היכולת ירדה, אבל מבחינתי הוא אף פעם לא היה גרוע.

"לבסוף חזיזה קיבל את המפתחות ל-10 וראינו אותו חוזר לעצמו נהנה מהמשחק יותר – חד, חכם, מלא אנרגיות וקפטן אמיתי, אבל זה לא מסיר ממנו שהוא חייב בהמשכיות ושיפור נוסף שיעזור לקבוצתו להשתפר בגדול".

בכר: "מאמין שיגיעו שחקנים שישדרגו אותנו"

הפרשן ניסן קניאס הוסיף: “חזיזה חוזר למשבצת שבה שיחק כשהגיע למכבי חיפה, בבני יהודה. שם חזיזה שיחק בעמדה שמונה ובכל תפקיד בקישור יחד עם שחקנים כמו שועה, אשכנזי וסורו. חזיזה שיחק שם בעיקר בתפקיד השמונה והצטיין - דבר שסלל לו את הדרך למכבי חיפה. תוך כדי תנועה מרקו בלבול השתמש בו כשחקן כנף שהביא את האיכויות שלו. חזיזה חזר למקורות שלו וזה הרווח הגדול ביותר של הקבוצה".