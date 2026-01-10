היחס לניצחון של מכבי חיפה על באר שבע בטרנר

חמישה משחקים ייערכו היום (שבת) בליגת העל ובראשם במשחק המסקרן בין המוליכה הפועל ב"ש למכבי חיפה בטוטו טרנר (20:00). השנייה, בית"ר ירושלים, תארח ב-19:30 את מכבי בני ריינה ובנוסף מכבי ת"א תארח את בני סכנין (15:00), הפועל ת"א תתארח אצל הפועל חיפה (17:30) ועירוני טבריה תפגוש את הפועל פ"ת (18:30).

הפועל ב"ש פייבוריטית כמובן לנצח את מכבי חיפה עם יחס של פי 1.75. מי שמעוניין להמר דווקא על ניצחון ירוק בחוץ, היחס לכך הוא פי 3.95 ויש גם את התרחיש לתיקו ביחס של פי 3.5.

בית"ר פייבוריטית אף יותר מול בני ריינה עם יחס של פי 1.2 לניצחון. אם האורחים יצליחו להדהים, מי שיחזה את זה ויהמר על כך, ירוויח פי 9.5 מהסכום, בעוד היחס לתיקו באצטדיון טדי הוא פי 5.8.

שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

מכבי ת"א קיבלה יחס של פי 1.25 לניצחון ביתי על בני סכנין, אבל למדנו כבר שבעונה הזו של הצהובים – שום דבר לא בטוח. הם גברו 1:3 על הפועל ירושלים, אבל לפני כן הגיע 1:1 מול עירוני טבריה ובסך הכל למכבי ת"א לא היה רצף ניצחונות כלשהו מאז תחילת נובמבר. אז מה היחס של סכנין לניצחון בבלומפילד? פי 8.5, בעוד היחס לתיקו הוא פי 5.2.

בכר: "מאמין שיגיעו שחקנים שישדרגו אותנו"

הפועל ת"א קיבלה יחס של פי 1.85 לניצחון חוץ על הפועל חיפה. אם האדומים מהכרמל דווקא יהיו אלה שינצחו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.75 מהסכום, ובמקרה של תיקו – היחס לכך עומד על פי 3.3. במשחק הנוסף, הפועל פ"ת קיבלה יחס של פי2.2 לניצחון על טבריה לעומת פי 2.95 לניצחון של הצפוניים ופי 3.15 לתיקו.