דני אבדיה: יוסטון גרמה לי לצחוק, שייקחו אחריות

השבוע ייסגרו ההצבעות לאולסטאר 2026 בלוס אנג’לס ודני אבדיה הראה הבוקר (שבת) שהוא שייך למעמד. זה לא היה משחק שיא עבור פורוורד פורטלנד, אבל הוא הוכיח אופי במשחק שבו קיבל יחס של כוכב עם שמירות כפולות, ובכל זאת הצליח לקלוע 20 נקודות עם כמה מהלכי קלאץ’ בדרך לניצחון 105:111 על יוסטון וקווין דוראנט.

דני אבדיה התייחס לאחר המשחק למחמאות שקיבל מלברון ג’יימס ודוראנט לאחרונה: "זה נחמד, כשאתה מקבל כבוד זה מחמיא לעבודה הקשה שלך, זה כיף לראות איך הם מדברים עליי ועל העתיד שלי. יוסטון ניסו לעשות הכל כדי לייצר פרובוקציות נגדי, להוציא אותי מהמשחק, אבל עשיתי את המסירות הנכונות וסמכתי על החברים שלי. עשינו ניצחון גדול”.

“לפעמים קשה להישאר סבלני מול זה, לא ראיתי את זה הרבה, זו הייתה הגנה של פלייאוף, הם ישבו לי ממש על הצוואר, אבל אני שמח שהתגברת יעל זה קצת. זה לא היה המשחק הכי טוב שלי, אבל מצאתי כמה חורים בהגנה שלהם כדי לייצר מסירות. אני פשוט רואה את הניצחון לנגד עיני ועושה כל מה שאני צריך כדי לנצח, לא אכפת לי להקריב את הגוף שלי, אעשה הכל לזה”.

קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)

“קמארה היה נהדר ואני גאה בו, הוא סומך על עצמו, אני אוהב לראות את היכולת שלו. אני לא חושב על הרצף שלנו, אנחנו מסתכלים על זה ממשחק למשחק, אבל זה בהחלט כיף לנצח את יוסטון פעמיים ברצף אחרי כל התירוצים בחדר ההלבשה וכל מה שאמרו על השופטים, אני כאן כדי לשחק כדורסל, אם אני מפסיד אני פשוט לוקח אחריות. זה חלק מהמשחק”.

“הדברים שלהם גרמו לי לצחוק, אני לא מסתיר את זה, אני שחקן שעושים עליו הרבה עבירות, אני לא מתבייש ממגע, ממש לא אכפת לי מי מולי ואני הולך ישר מולם. אני לא משחק כדי לקבל עבירות, אבל עושים עליי עבירות וזה חלק מהמשחק, אני לא יכול לשלוט בזה, אני יוצר את המגע וזה המשחק שלי, אם קשה לעצור אותי אז שייקחו אחריות או ינסו לעשות משהו אחר, אני שחקן צנוע, זה המשחק שלי, אני עובד קשה ועשיתי בעיני את המהלך הנכון”.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

“אני חושב שמה שאמרו שם על השופטים היה מכעס של אחרי ההפסד, אבל זה נחמד שהתגברנו על זה. המשחקים הצמודים? אנחנו מתקדמים, לומדים, סוגרים משחקים והכימיה שלנו הרבה יותר טובה עכשיו. אנחנו עושים את המהלכים הנכונים ומאוד מחוברים הגנתית. מאוד התרשמתי מהקבוצה שלנו, התקשיתי קצת במחצית הראשונה, אבל החברים קלעו והיו אגרסיביים, יש לנו קבוצה נהדרת. אני גאה מאוד בקבוצה. האם ההפסדים עזרו לנו? זה היה טוב שקצת הרגשנו חמוצים כי צמחנו מהרגעים האלה”.

קיילב לאב התייחס לצלילה של דני אבדיה בסיום המשחק: "לראות איך שחקן אולסטאר עושה דבר כזה, זה מהווה דוגמה לכולם, הוא ראש הנחש שלנו ולראות אותו יורד ככה לרצפה מלהיט את כולנו".

אבדיה על הפרקט (רויטרס)

טומאני קמארה שקלע 25 נקודות והוביל את קלעי הבלייזרס התייחס לשמירה הכפולה של יוסטון על אבדיה: "כשהשחקן הכי טוב שלך נשמר ככה, אנשים אחרים צריכים לזרוק לסל, ונתנו לנו אופציה לעשות את זה. היו אגרסיביים מאוד נגד דני ברבע הראשון, אבל הבנו את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה".

על ריבוי האסיסטים של אבדיה אליו אמר: "הוא אח שלי, אנחנו משחקים שנה שנייה ביחד ומתרגלים למשחק אחד של השני. הבנו את המשחק אחד של השני, אני חושב שהקשר שלי איתו מצוין כרגע".