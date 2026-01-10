יום שבת, 10.01.2026 שעה 09:37
כדורסל ישראלי

דני אבדיה: יוסטון גרמה לי לצחוק, שייקחו אחריות

הישראלי סגר חשבון אחרי התלונות של היריבה על השופטים: "ניסו לעשות הכל כדי לייצר נגדי פרובוקציות ולהוציא אותי מהמשחק". וגם: המחמאות מלברון

|
אבדיה וקלינגן (רויטרס)
אבדיה וקלינגן (רויטרס)

השבוע ייסגרו ההצבעות לאולסטאר 2026 בלוס אנג’לס ודני אבדיה הראה הבוקר (שבת) שהוא שייך למעמד. זה לא היה משחק שיא עבור פורוורד פורטלנד, אבל הוא הוכיח אופי במשחק שבו קיבל יחס של כוכב עם שמירות כפולות, ובכל זאת הצליח לקלוע 20 נקודות עם כמה מהלכי קלאץ’ בדרך לניצחון 105:111 על יוסטון וקווין דוראנט.

דני אבדיה התייחס לאחר המשחק למחמאות שקיבל מלברון ג’יימס ודוראנט לאחרונה: "זה נחמד, כשאתה מקבל כבוד זה מחמיא לעבודה הקשה שלך, זה כיף לראות איך הם מדברים עליי ועל העתיד שלי. יוסטון ניסו לעשות הכל כדי לייצר פרובוקציות נגדי, להוציא אותי מהמשחק, אבל עשיתי את המסירות הנכונות וסמכתי על החברים שלי. עשינו ניצחון גדול”.

“לפעמים קשה להישאר סבלני מול זה, לא ראיתי את זה הרבה, זו הייתה הגנה של פלייאוף, הם ישבו לי ממש על הצוואר, אבל אני שמח שהתגברת יעל זה קצת. זה לא היה המשחק הכי טוב שלי, אבל מצאתי כמה חורים בהגנה שלהם כדי לייצר מסירות. אני פשוט רואה את הניצחון לנגד עיני ועושה כל מה שאני צריך כדי לנצח, לא אכפת לי להקריב את הגוף שלי, אעשה הכל לזה”.

קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)

“קמארה היה נהדר ואני גאה בו, הוא סומך על עצמו, אני אוהב לראות את היכולת שלו. אני לא חושב על הרצף שלנו, אנחנו מסתכלים על זה ממשחק למשחק, אבל זה בהחלט כיף לנצח את יוסטון פעמיים ברצף אחרי כל התירוצים בחדר ההלבשה וכל מה שאמרו על השופטים, אני כאן כדי לשחק כדורסל, אם אני מפסיד אני פשוט לוקח אחריות. זה חלק מהמשחק”.

“הדברים שלהם גרמו לי לצחוק, אני לא מסתיר את זה, אני שחקן שעושים עליו הרבה עבירות, אני לא מתבייש ממגע, ממש לא אכפת לי מי מולי ואני הולך ישר מולם. אני לא משחק כדי לקבל עבירות, אבל עושים עליי עבירות וזה חלק מהמשחק, אני לא יכול לשלוט בזה, אני יוצר את המגע וזה המשחק שלי, אם קשה לעצור אותי אז שייקחו אחריות או ינסו לעשות משהו אחר, אני שחקן צנוע, זה המשחק שלי, אני עובד קשה ועשיתי בעיני את המהלך הנכון”.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

“אני חושב שמה שאמרו שם על השופטים היה מכעס של אחרי ההפסד, אבל זה נחמד שהתגברנו על זה. המשחקים הצמודים? אנחנו מתקדמים, לומדים, סוגרים משחקים והכימיה שלנו הרבה יותר טובה עכשיו. אנחנו עושים את המהלכים הנכונים ומאוד מחוברים הגנתית. מאוד התרשמתי מהקבוצה שלנו, התקשיתי קצת במחצית הראשונה, אבל החברים קלעו והיו אגרסיביים, יש לנו קבוצה נהדרת. אני גאה מאוד בקבוצה. האם ההפסדים עזרו לנו? זה היה טוב שקצת הרגשנו חמוצים כי צמחנו מהרגעים האלה”.

קיילב לאב התייחס לצלילה של דני אבדיה בסיום המשחק: "לראות איך שחקן אולסטאר עושה דבר כזה, זה מהווה דוגמה לכולם, הוא ראש הנחש שלנו ולראות אותו יורד ככה לרצפה מלהיט את כולנו".

אבדיה על הפרקט (רויטרס)אבדיה על הפרקט (רויטרס)

טומאני קמארה שקלע 25 נקודות והוביל את קלעי הבלייזרס התייחס לשמירה הכפולה של יוסטון על אבדיה: "כשהשחקן הכי טוב שלך נשמר ככה, אנשים אחרים צריכים לזרוק לסל, ונתנו לנו אופציה לעשות את זה. היו אגרסיביים מאוד נגד דני ברבע הראשון, אבל הבנו את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה".

על ריבוי האסיסטים של אבדיה אליו אמר: "הוא אח שלי, אנחנו משחקים שנה שנייה ביחד ומתרגלים למשחק אחד של השני. הבנו את המשחק אחד של השני, אני חושב שהקשר שלי איתו מצוין כרגע".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */