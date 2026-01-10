מעל זאיון ומוראנט: הציון של אבדיה ב-NBA 2K

עונת השיא של דני אבדיה באה לידי ביטוי גם בגיימינג: בעדכון החמישי של הדירוגים במשחק NBA 2K26, הפורוורד של פורטלנד רשם עלייה נוספת והציון שלו עומד כעת על 89 (1+) - נתון שמציב אותו מעל לא מעט כוכבים.

אבדיה שהפך העונה לבורג מרכזי בטרייל בלייזרס ומועמד לערוך בכורה באולסטאר בלוס אנג’לס, מדורג גבוה יותר משחקנים כמו זאיון וויליאמסון (88), פסקל סיאקם (88), פרנץ ואגנר (88), ג’ה מוראנט (87), באם אדבאיו (87), פאולו באנקרו (87), לאורי מרקאנן (87) ורודי גובר (85). כמו כן אבדיה השתווה בציון לג’ואל אמביד ולג’מאל מארי.

בן שרף השתדרג אף הוא בעדכון האחרון ועלה ל-73 (4+) כשהוא מתקרב לדני וולף, לו יש 75 (1-). אגב, השחקן עם הציון הגבוה ביותר בברוקלין הוא, כצפוי, מייקל פורטר ג’וניור (87), שאבדיה מדורג גבוה גם ממנו.

בן שרף (רויטרס)

הדירוג הגבוה של אבדיה מגיע על רקע עדכון נרחב בליגה, שבו נרשמו עליות חדות לכוכבים כמו אנתוני אדוארדס (96), דונובן מיצ’ל (95) וג’יילן בראון (95), לברון ג’יימס ואנתוני דייויס ירדו ל-92.