ענק: דני סידר לפורטלנד מהפך אדיר מול יוסטון

לא צריך לשבור שיאים כדי לנצח משחקים. דני אבדיה אמם קלע הבוקר (שבת) “רק” 20 נקודות מול יוסטון, לא הרבה במונחים שלו לאור הכושר הפנטסטי שלו לאחרונה, אבל התעוררות אדירה של הישראלי בקלאץ’ סידרה לפורטלנד ניצחון חמישי ברציפות ושביעי מ-8 המשחקים האחרונים, הפעם 105:111 על יוסטון אחרי מהפך גדול.

פורטלנד פיגרה ברוב שלבי המשחק, אבדיה שהוסיף גם 6 אסיסטים ו-3 ריבאונדים כלל לא קלע ברבע הראשון ואת סל השדה הראשון שלו קלע רק לקראת סוף הרבע השני והכל הצביע על כך שיציג את הופעתו החלשה ביותר העונה, אך לקראת הסוף התעורר במאני טיים, הסטטיסטיקה התיישרה לטובתו והוא סיפק כמה מהלכים חשובים שניצחו במשחק עבור הבלייזרס, שעלו למאזן 20:19.

הרוקטס נכנסו לרבע הרביעי ביתרון דו ספרתי, אך קרסו תחת לחץ, ספגו ריצה של 11:0 ואפשרו למארחים להפוך את המומנטום. פורטלנד המשיכה להיראות חדה ונחושה וסגרה סוויפ של שני משחקים מול יוסטון.

דני אבדיה (רויטרס)

המשחק היה שקול במחצית הראשונה, כאשר יוסטון ירדה להפסקה ביתרון 56:55 בהובלת אמן תומפסון עם 15 נקודות וקווין דוראנט עם 14. הבלייזרס קיבלו מחצית ראשונה מצוינת מטומאני קמארה, שקלע 18 נקודות, 16 מהן כבר ברבע הראשון.

מנגד, דני אבדיה התקשה להיכנס לעניינים מוקדם וסיים את המחצית הראשונה עם 6 נקודות בלבד, כאשר סל השדה הראשון שלו הגיע סמוך להפסקה. יוסטון התקשתה מאוד מחוץ לקשת במחצית הראשונה עם 2 מ-14 בלבד לשלוש, בעוד פורטלנד הייתה יעילה יותר עם 9 שלשות מ-24 ניסיונות.

הרוקטס פתחו מצוין את המחצית השנייה עם רבע שלישי של 34 נקודות, שנראה ככזה שמכריע את המשחק. ריד שפרד בלט עם 11 נקודות ברבע הזה, כולל שלוש שלשות, ואנרגיה משמעותית מהספסל של ג’וש אוקוגי סיפקה דחיפה הגנתית והתקפית, עם חטיפה שהובילה לשלשה עמוקה של שפרד וריבאונדים חשובים בהתקפה. היתרון צמח ל-13 נקודות, אך ברבע האחרון התמונה השתנתה לחלוטין.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד חזרה בעזרת לחץ הגנתי, טעויות של יוסטון ויכולת גבוהה מקו העונשין. אבדיה היה דומיננטי בדקות ההכרעה, סחט עבירות וקלע זריקות עונשין שהפכו את התוצאה, לפני מהלך קריטי נוסף שבו סידי סיסוקו קלע שלוש זריקות עונשין אחרי עבירה על ניסיון שלשה. איבוד כדור של יוסטון בדקה האחרונה הוביל לאלי הופ של סיסוקו, שסגר למעשה את המשחק. יוסטון שיחקה את הרבע האחרון ללא טארי איסון שנפצע בקרסול, ואיבדה יציבות דווקא ברגעים הקריטיים.

פורטלנד נהנתה ממשחק גדול של טומאני קמארה, שסיים כקלע המוביל עם 25 נקודות, לצד 2 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, והוסיף עבודה הגנתית אינטנסיבית לאורך כל המשחק. כבר ברבע הראשון קמארה לקח אחריות עם 16 נקודות ושמר את הבלייזרס בתמונה בזמן שדני אבדיה התקשה למצוא את הסל. במחצית הראשונה גם שיידון שארפ וקיילב לאב תרמו נקודות חשובות, מה שאפשר לפורטלנד להישאר צמודה למרות יתרון קל של יוסטון בהפסקה.

נקודת המפנה הגיעה כאמור ברבע האחרון, שבו הבלייזרס מחצו את הרוקטס 15:34 והפכו פיגור 90:77 לניצחון משכנע. ההגנה התהדקה, הלחץ הוביל לטעויות, ובצד ההתקפי הגיעו נקודות קריטיות מקו העונשין, בעיקר מדני אבדיה וסידי סיסוקו, שסגרו את המשחק ברגעים המכריעים. יוסטון אמנם התמקדה בעצירת אבדיה במחצית הראשונה עם דאבלים אגרסיביים, אך במחצית השנייה פורטלנד מצאה פתרונות, הפגינה עומק ואופי, והוכיחה פעם נוספת שמדובר בקבוצה שנמצאת בתקופה שקשה מאוד לנצח אותה.

קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)

בנוסף, נרשם הבוקר גם ציון דרך היסטורי: קווין דוראנט עבר את ווילט צ’מברליין בדרך למקום השביעי בטבלת קלעי כל הזמנים של ה-NBA, אחרי שלשה שקלע ברבע השלישי. דוראנט עשה זאת במסגרת משחק שבו תרם גם מקצועית, אך ההישג האישי לא הצליח לחפות על הפסד קבוצתי נוסף של יוסטון, שיוצאת מפורטלנד עם הרבה סימני שאלה ובעיקר תחושת פספוס גדולה.