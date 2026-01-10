סייף זוכה לעדיפות על קאני, מלמד וקנג'י בהרכב

מכבי חיפה תעמוד הערב (שבת, 20:00) בטוטו טרנר לפני אחד האתגרים החשובים שלה בעידן ברק בכר כאשר תנסה להמשיך את המומנטום החיובי ולגבור על המוליכה הפועל באר שבע, שמגיעה אף היא במומנטום חיובי משלה. מדובר במשחק שעד לפני מספר שנים היה מפגש בו שתי הקבוצות היו מתמודדות על תואר האליפות.

היום פער הנקודות עומד על 13 נקודות, פער שלא מותיר ספק לגבי הפתיחה הגרועה של מכבי חיפה בעידן דייגו פלורס, שהשאירה את הירוקים מחוץ למאבק על תואר האליפות: "השלב הראשון של בכר לייצב את המערכת הסתיים ובכר עשה זאת בהצלחה גדולה, דבר שכלל שיפור ברמת המשחק, שילוב שחקנים צעירים מבית ושיפור במקום לפלייאוף העליון. עכשיו מול ב"ש זאת ההזדמנות לעשות קפיצת מדרגה לצמרת הגבוהה ולהראות שאנחנו שייכים לשם", אמרו בקבוצה.

בכר, שהצליח לייצב את המערכת מודע לכך יחד עם חניכיו שאם רוצים בקבוצה להצביע על מגמה של עליית מדרגה משמעותית, המשחק מול ב"ש זה המשחק על מנת להוכיח עד כמה הקבוצה השתפרה, וזאת למרות שתופיע ללא שניים מהשחקנים הכי משמעותיים שלה, עבדולאי סק ועלי מוחמד.

בכר: "מאמין שיגיעו שחקנים שישדרגו אותנו"

אגב, מי שלא מצאו את עצמם בסגל הם סוף פודגוראנו וגוני נאור, שצפויים לעזוב, כאשר מנגד מתיאס נהואל עדיין בסגל עד אשר יצטרף לקבוצה שחקן 10 זר במקומו, כאשר אחד משני המועמדים המובילים להגיע הם ברוניניו או לוקאס אסאדי.

בכר, ממשיך להאמין בהרכב שניצח בדרבי, כאשר גולת הכותרת מבחינת המאמן להמשיך ולתת קרדיט לצמד הבלמים הצעיר ליסב עיסאת (20) ואלעד אמיר (19). במכבי חיפה מברכים על ההחלטה של המאמן לשלב כמה שיותר שחקנים תוצרת בית, ולראיה לכך שמלבד עיסאת ואמיר, מופיעים בסגל גם ינון פיינגזיכט ונבות רטנר שזכה לזימון בכורה, ועל פי אנשי המועדון מדובר בקשר אחורי עם פוטנציאל גדול במיוחד.

נבות רטנר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בחלק הקדמי קני סייף זוכה לעדיפות על פני סילבה קאני שחזר לאימונים מלאים. קני צפוי לשחק לצד גיא מלמד שנמצא בכושר הבקעה וקנג'י גורה, כאשר דולב חזיזה, איתן אזולאי ופיטר אגבה ישחקו בקישור.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.