יום שבת, 10.01.2026 שעה 07:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

סייף זוכה לעדיפות על קאני, מלמד וקנג'י בהרכב

מכבי חיפה נערכת לבאר שבע ב-20:00: "בכר ייצב את המערכת בהצלחה, עכשיו זו ההזדמנות להראות שאנחנו שייכים לצמרת הגבוהה". פודגוראנו ונאור לא בסגל

|
קני סייף בחימום (עמרי שטיין)
קני סייף בחימום (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תעמוד הערב (שבת, 20:00) בטוטו טרנר לפני אחד האתגרים החשובים שלה בעידן ברק בכר כאשר תנסה להמשיך את המומנטום החיובי ולגבור על המוליכה הפועל באר שבע, שמגיעה אף היא במומנטום חיובי משלה. מדובר במשחק שעד לפני מספר שנים היה מפגש בו שתי הקבוצות היו מתמודדות על תואר האליפות.

היום פער הנקודות עומד על 13 נקודות, פער שלא מותיר ספק לגבי הפתיחה הגרועה של מכבי חיפה בעידן דייגו פלורס, שהשאירה את הירוקים מחוץ למאבק על תואר האליפות: "השלב הראשון של בכר לייצב את המערכת הסתיים ובכר עשה זאת בהצלחה גדולה, דבר שכלל שיפור ברמת המשחק, שילוב שחקנים צעירים מבית ושיפור במקום לפלייאוף העליון. עכשיו מול ב"ש זאת ההזדמנות לעשות קפיצת מדרגה לצמרת הגבוהה ולהראות שאנחנו שייכים לשם", אמרו בקבוצה.

בכר, שהצליח לייצב את המערכת מודע לכך יחד עם חניכיו שאם רוצים בקבוצה להצביע על מגמה של עליית מדרגה משמעותית, המשחק מול ב"ש זה המשחק על מנת להוכיח עד כמה הקבוצה השתפרה, וזאת למרות שתופיע ללא שניים מהשחקנים הכי משמעותיים שלה, עבדולאי סק ועלי מוחמד.

בכר: "מאמין שיגיעו שחקנים שישדרגו אותנו"

אגב, מי שלא מצאו את עצמם בסגל הם סוף פודגוראנו וגוני נאור, שצפויים לעזוב, כאשר מנגד מתיאס נהואל עדיין בסגל עד אשר יצטרף לקבוצה שחקן 10 זר במקומו, כאשר אחד משני המועמדים המובילים להגיע הם ברוניניו או לוקאס אסאדי.

בכר, ממשיך להאמין בהרכב שניצח בדרבי, כאשר גולת הכותרת מבחינת המאמן להמשיך ולתת קרדיט לצמד הבלמים הצעיר ליסב עיסאת (20) ואלעד אמיר (19). במכבי חיפה מברכים על ההחלטה של המאמן לשלב כמה שיותר שחקנים תוצרת בית, ולראיה לכך שמלבד עיסאת ואמיר, מופיעים בסגל גם ינון פיינגזיכט ונבות רטנר שזכה לזימון בכורה, ועל פי אנשי המועדון מדובר בקשר אחורי עם פוטנציאל גדול במיוחד.

נבות רטנר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)נבות רטנר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בחלק הקדמי קני סייף זוכה לעדיפות על פני סילבה קאני שחזר לאימונים מלאים. קני צפוי לשחק לצד גיא מלמד שנמצא בכושר הבקעה וקנג'י גורה, כאשר דולב חזיזה, איתן אזולאי ופיטר אגבה ישחקו בקישור.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */