תסכול במכבי נתניה: תקופה שהכל הולך לנו הפוך

במכבי נתניה רצו לצאת אמש לדרך חדשה עם ניצחון על הפועל ירושלים, אך כמו שקורה ליהלומים לא מעט לאחרונה, הם לא מצליחים את זה. ללא אוואטרה, בילו ודאבו, נתניה הציגה כדורגל טוב, החמיצה ואפילו עלתה ליתרון בתוספת הזמן. אלא שדחיפה מיותרת של ווילסון האריס ברחבה סידרה לאורחת פנדל ותוצאת 1:1.

"זו תקופה שהכל הולך לנו הפוך, אבל אין מה לעשות, יש תקופות כאלה", אמרו בנתניה בתסכול בסיום, שם ניסו להרים את ווילסון האריס לאחר הפנדל המיותר שביצע. המאמן יוסי אבוקסיס הסביר בסיום שההחלטה לתת את הפנדל להריברטו טבארש נבעה מהעובדה שבכל האימונים האחרונים השחקן בעט פנדלים בצורה טובה.

אבוקסיס יודע בעצמו שהוא זקוק לניצחון כמו אוויר לנשימה, בטח לאור העובדה שהמאזן של נתניה לאחרונה עומד על ניצחון אחד משמונה מחזורים ושכל משחק בו הוא לא מנצח, בטח לא תורם לעתידו, למרות שצריך להתייחס גם לחיסורים הרבים עימם הוא מתמודד.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

הבשורה הטובה לקראת משחק הגביע ביום שלישי מול מכבי יפו, היא שעוז בילו, שהוריד את התפרים, יחזור לאימונים מלאים ואמור להיות בסגל, כשגם עזיז אוואטרה יחזור. אלא שמי שצפוי להיעדר, הוא הקשר מאור לוי, שנחבל בקרסולו שנפתח, כאשר בסיום הוא פונה לבית החולים על מנת להיתפר במקום.

גם מצבו של מתיאוס דאבו מדאיג: בנתניה ניסו להימנע ככל הניתן מניתוח עקב פציעתו באזור שרירי הבטן/מפשעה, אך הטיפול השמרני שעובר הברזילאי, לא מוכיח את עצמו והיהלומים יצטרכו לקבל החלטה מה לעשות, כי כרגע, נראה שהוא לא מצליח לחזור. במועדון פרגנו לעומר ניראון, ששמע גם את הקהל קורא בשמו, לאחר שבמצב של 0:0, מנע שער בטוח מהפועל ירושלים והוסיף הצלה נוספת.

מתאוס דאבו (שחר גרוס)

"אני הרבה זמן בכדורגל כדי לחוות תקופות כאלה. כמעט בל שנה, כל קבוצה, גם אלו שלוקחות אליפויות וגביעים חוות תקופות כאלה שהכול הולך הפוך והכול הולך נגדנו. ידענו שלא נרקוד על הדשא, שהניצחון הראשון כדי לצאת מתקופה כזאת יהיה בשיניים, עם 0:1 כמו שכמעט עשינו. ביחס לתקופה כן שיחקנו טוב, שלטנו אבסולוטית וייצרנו יותר מצבים", סיכם באכזבה שחקן ההגנה עמית כהן. "אני מסכים שהיינו צריכים להחזיק את התוצאה הזאת בשיניים, אבל טעויות שכאלה קורות ברמות הכי גבוהות, לשחקנים הכי גדולים. נלמד מזה, נשתפר ולא נתעלם מזה".

על המאזן הפחות טוב לאחרונה: "יש לחץ, זה חלק מהכדורגל ואנחנו יודעים להתמודד עם זה. עברתי תקופות כאלה בבית"ר ירושלים, שזה אולי המועדון עם הכי הרבה לחץ. ניצחון אחד בשמונה משחקים זה לא משהו שמתקבל על הדעת גם אם הכדורגל הוא חיובי. ממה שאני מרגיש, רובנו אוהבים את הלחץ ויודעים להתמודד איתו. אין לי ספק שבקרוב נצא לדרך יפה וחזקה".

על טענות האוהדים: "זה מובן מאליו שצריך לכבד את הקהל גם כשמפסידים. הייתה תקרית, דיברנו עם השחקנים ויצאה הודעה מהמועדון. ראיתם את האווירה במשחק הזה, האוהדים באו לתמוך והבינו את גודל השעה. אנחנו מבינים עבור איזה מועדון אנחנו משחקים ואת גודל האחריות. כולנו באותה סירה, לכולנו יש את אותה המטרה וכולם מבינים".