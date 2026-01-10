יום שבת, 10.01.2026 שעה 09:38
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
67%3639-391633בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
54%4103-416035קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
35%3936-392034שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
18%4110-378134אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
68%4017-419434דנבר נאגטס
68%3908-407834מינסוטה טימברוולבס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3948-383134דאלאס מאבריקס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
36%4171-399433יוטה ג'אז
36%3727-367233לוס אנג'לס קליפרס
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

11 נקודות לדני וולף בהפסד של ברוקלין לקליפרס

הופעה דו ספרתית שביעית ב-NBA: הנטס נהנו מיכולת טובה של האמריקאי-יהודי, שהוסיף שישה ריבאונדים, אסיסט וחסימה, אך זה לא הספיק בדרך ל-121:105

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין קיבלה הלילה הצצה מעודדת מדני וולף, אך זה לא הספיק כדי למנוע הפסד ביתי ברור ללוס אנג'לס קליפרס, שניצחה 105:121 ושלטה במשחק כמעט לכל אורכו. הקליפרס הכתיבו קצב מהפתיחה, פתחו בפער דו ספרתי מוקדם ולא אפשרו לנטס להפוך את ההתמודדות לתחרות אמיתית.

וולף, ששוב קיבל דקות מהספסל, ניצל היטב את ההזדמנויות שלו בעיקר ברבע האחרון, כאשר המשחק כבר הוכרע. הגבוה הציג ערב יעיל במיוחד, קלע 3 מ-5 מעבר לקשת ו-4 מ-8 מהשדה, סיים עם נקודות בדו ספרתי והוסיף גם 6 ריבאונדים, אסיסט, חטיפה וחסימה ב-18 דקות. מעבר למספרים, הוא הפגין ביטחון התקפי ויכולת לתרום בכמה אספקטים, בדרך להופעה דו ספרתית שביעית שלו ב-NBA.

לצד ההבלחות של וולף, ברוקלין התקשתה להתמודד עם האיכות והעומק של האורחים. ג'יימס הארדן העניש פעם אחר פעם, בין אם בסיומות בצבע ובין אם בקריאת משחק חכמה מול חילופים, והוביל ריצה מוקדמת שפתחה פער משמעותי. גם כשברוקלין ניסתה לחזור בתחילת המחצית השנייה, הקליפרס ידעו לעצור את המומנטום ולשמור על יתרון בטוח עד הסיום.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

הרוקי יגור דיומין המשיך להראות ניצוצות עם משחק נוסף בספרות כפולות, אך בערב שבו הקליפרס פגעו באחוזים גבוהים ושלטו בריבאונד, זה לא הספיק. מנגד, מייקל פורטר ג'וניור חווה ערב לא פשוט מחוץ לקשת, מה שפגע ביכולת של הנטס לצמק את הפערים.

בסיכומו של דבר, זה היה משחק שבו ברוקלין שוב שילמה מחיר על פתיחה רכה ועל פערי איכות, אך מבחינתה יכולה לצאת עם נקודת אור בדמות ההתקדמות של דני וולף, שממשיך לבסס את מקומו ברוטציה ולספק תרומה יציבה גם במשחקים פחות פשוטים. הנטס ינסו להתאושש כבר במשחק החוץ הקרוב, בתקווה לתרגם את התרומה האישית של וולף גם להשפעה קבוצתית רחבה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
