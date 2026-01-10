יום שבת, 10.01.2026 שעה 00:28
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2029-2418סביליה12
1921-1818אוססונה13
1921-1518אלאבס14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

הכי דרמטי שיש: סוסיאדד גברה על חטאפה

הקבוצה מחבל הבאסקים ראתה איך היא שומטת ניצחון לאחר שער של קאייחון (90), אך אראמבורו כבש עמוק בתוספת, העניק ניצחון 1:2 ושלוש נקודות חשובות

חגיגות שחקני ריאל סוסיאדד על רקע השוער המאוכזב של חטאפה (IMAGO)
חגיגות שחקני ריאל סוסיאדד על רקע השוער המאוכזב של חטאפה (IMAGO)

לאחר שהמשתתפות בסופר קופה שיחקו את משחקן במחזור ה-19, הוא נפתח לשאר הקבוצות אתמול (שישי), כאשר ריאל סוסיאדד גברה בצורה דרמטית 1:2 על חטאפה.

המשחק נפתח טוב עבור החבורה מחבל הבאסקים, לאחר שבדקה ה-36 ברייס מנדס העלה אותם ליתרון. תוצאת המשחק נשמרה עד הדקה ה-90, אז קאייחון כבש עבור היריבה וקבע שוויון. נגמר? לא אם שאלתם את יון אראמבורו, שכבש בדקה ה-96 עמוק בתוך תוספת הזמן והעניק ניצחון לקבוצתו. 

בעקבות שלוש הנקודות, שתי הקבוצות צמודות כעת בטבלה כאשר לכל אחת מהן 21 נקודות במאזנה. סוסיאדד רושמת שלושה משחקי ליגה רצופים ללא הפסד, בעוד חטאפה חזרה להפסיד לאחר תוצאת תיקו במחזור הקודם.

