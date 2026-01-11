המציאות הקשה של ריאל מדריד לפני הקלאסיקו

ריאל מדריד בגמר. ובכל זאת, אין תחושת רוגע. המשחק מול אתלטיקו הותיר תחושה לא נוחה. זו הייתה תחושה של קבוצה שניצחה, וזה מה שמצופה במועדון, אך מבלי לשכנע. היא ממשיכה הלאה, אך כל צעד נראה שברירי מקודמו. הכרטיס לגמר הושג, אך המחיר היה גבוה: כדורגל חלש, ספקות רבים וסגל שסובל יותר ויותר מפציעות.

צ'אבי אלונסו הציל נקודת משחק, תרתי משמע. מאמן ריאל מדריד, שספג אש לאורך חלקים גדולים של העונה, נשאר בתמונה בזכות ניצחון יקר ערך, אך מטריד. ריאל הייתה נחותה כמעט בכל היבט מול אתלטיקו, ורק הברקות אישיות מנעו תוצאה שונה. הערב (ראשון, 21:00) מול ברצלונה, ייתכן שלא יהיה מספיק מקום לשרוד רק בכוח האופי. "זה היה חצי גמר, והקבוצה הזו יודעת לשחק חצאי גמר ויודעת להתחרות. המטרה הייתה להגיע לגמר, שיהיה שונה”, אמר המאמן.

אם ריאל מדריד בגמר, זה במידה רבה בזכות שני שחקנים שהיו תחת זכוכית מגדלת בחודשים הראשונים של העונה. שני ותיקים שהתעלו ברגעים שבהם הקבוצה הייתה זקוקה להם יותר מכל: פדה ואלוורדה ורודריגו. שניהם סחבו על גבם ריאל מדריד אפרורית והוכיחו שהם בכושר הטוב ביותר שלהם העונה. וזה, צריך לומר, גם בזכות צ'אבי אלונסו, שמעולם לא הפסיק להאמין בהם למרות הביקורת מבחוץ.

פדריקו ואלוורדה בשגעת (IMAGO)

ואלוורדה היה הדוגמה המובהקת לכך שריאל מדריד יכולה להתחרות גם כשהיא לא שולטת. בלתי נלאה בהגנה, איום מתמיד קדימה מהאגף, והכרעה עם שער הבכורה שלו העונה. לאחר מכן, באזור המעורב, הוא שלח מסר חריג. "הרגשנו עייפים, היריבה שלטה בכדור בחצי שלנו ויצרה מצבים ברורים. נכון שגם לנו היו הרבה הזדמנויות, אבל הן הגיעו מאיבודים ומתפרצות, וזה לא מה שאנחנו עובדים עליו. אנחנו עובדים על שליטה בכדור. אנחנו חייבים להיות ביקורתיים כלפי עצמנו ולהמשיך להשתפר", הודה האורוגוואי.

המספרים שמטלטלים את ריאל מדריד

דבריו של ואלוורדה משקפים במדויק את מה שקרה על הדשא. התכנית של צ'אבי אלונסו לא הייתה זו שבוצעה בפועל. ריאל עלתה ליתרון מוקדם, ומאותו רגע הלכה ודעכה. היא נסוגה לאחור, ויתרה על שטחים והייתה נתונה ללחץ הגבוה של אתלטיקו, מבלי להצליח לשלוט במשחק דרך בנייה מסודרת או למצוא רצף בהחזקת הכדור. היציאה מאחור הייתה בעיה מתמשכת. השחקן החופשי לא נמצא, והפתרון השכיח היה כדור ארוך של טיבו קורטואה לכיוון גונסאלו גארסיה. בוגר האקדמיה נאבק ככל יכולתו מול הבלמים, אך ריאל לא הצליחה לפתח קצב עם הכדור.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)

הנתונים מחזקים את התחושה הזו: פחות החזקה בכדור, פחות בעיטות, פחות קרנות, פחות נגיעות ברחבת היריב ונתון צפוי שערים גרוע יותר. ריאל הפסידה כמעט בכל מאבק במשחק, מלבד אחד מכריע: לוח התוצאות. בקטגוריות מסוימות גם הצליחה "לנצח", אך זה לא הסתיר את התמונה הכללית.

הכישרון האישי שוב הסתיר הופעה קבוצתית חלשה מאוד. צ'אבי אלונסו עדיין בתפקיד, אך המצב הנוכחי אינו מעורר אופטימיות. באופק ניצבת ברצלונה במגמת עלייה, מול ריאל מדריד שנאלצת לבצע פעלולים אקרובטיים, עם הגנה חסרה וכמעט בלי זמן להחזיר שחקנים לכשירות.

“המשימה קשה מאוד. ובכל זאת, אם דבר אחד הוכח לאורך ההיסטוריה של ריאל מדריד, הוא שלעולם אסור להספיד אותה בגמר. ג'דה תספק את פסק הדין הערב. מי יודע אם זה יהיה המשחק האחרון של צ'אבי אלונסו על הספסל או תחילתה של תחייה בלתי צפויה. מה שבטוח, נכון לעכשיו, ריאל מדריד עדיין בתמונה, אך רחוקה מאוד משיאה”, ניתחו במארקה’.