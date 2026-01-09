בדקה ה-96: דורטמונד חזרה ל-3:3 עם פרנקפורט

דורטמונד סיימה הערב (שישי) ב-3:3 דרמטי מול פרנקפורט במשחק שפתח את המחזור ה-16 בבונדסליגה. דורטמונד אמנם נמנעה מהפסד ברגע האחרון, אך שוב איבדה נקודות יקרות, וכעת עומד מאזנה על 33 נקודות, שמונה פחות מבאיירן מינכן שלה גם משחק חסר. הדרמה שקיבלנו בתוספת הזמן הייתה דומה לזו שהתרחשה בצהריים בליגת העל בין מכבי נתניה להפועל ירושלים.

דורטמונד עלתה ליתרון בדקה ה-10, כשמקסימיליאן בייר הגיע לכדור רוחב של יוליאן ריירסון בתוך הרחבה ובעט במדויק לפינה הימנית התחתונה, 0:1. פרנקפורט השוותה בדקה ה-22 לאחר פנדל שביצע סהרו גיראסי, וקאן אוזון הכניע את גרגור קובל וקבע 1:1, תוצאה שנשמרה עד ההפסקה.

בדקה ה-68 החזירה דורטמונד לעצמה את היתרון, כשפליקס אנמצ'ה ניצל ריבאונד מחוץ לרחבה ושיגר בעיטה שטוחה נהדרת שפגעה בקורה ונכנסה פנימה, 1:2. פרנקפורט חזרה בדקה ה-71, כאשר ארנוד קלימואנדו מואינגה שחרר את יונס אבנותאליב, שהקפיץ בקור רוח מעל השוער והשווה ל-2:2.

גיראסי מאוכזב (IMAGO)

בדקה ה-96, עמוק בתוספת הזמן, הגיעה הדרמה לשיאה. קרני צ'וקואמקה התרומם נהדר לכדור רוחב והצליח לנגוח מזווית קשה, כשהכדור פוגע בעמוד השמאלי ונכנס פנימה, שער שקבע 3:3 דרמטי.

השער נבדק ב-VAR בחשד לנגיעת יד במהלך שהוביל אליו, אך השופט דניאל שלגר הצביע לבסוף על מרכז המגרש ואישר את השוויון, בעוד שחקן דורטמונד יצא לחגוג בטירוף.