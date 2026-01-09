יום שבת, 10.01.2026 שעה 00:27
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2029-2418סביליה12
1921-1818אוססונה13
1921-1518אלאבס14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

היסטוריה לברהים דיאס, מרוקו עלתה לחצי הגמר

כוכב ריאל מדריד כבש בכל אחד מ-5 משחקיו בטורניר, הראשון לעשות זאת מזה 57 שנה. נבחרתו ניצחה 0:2 את קמרון ותפגוש את המנצחת בין אלג'יריה לניגריה

ברהים דיאס (IMAGO)
ברהים דיאס (IMAGO)

נבחרת מרוקו העפילה הערב (שישי) לחצי גמר אליפות אפריקה לאחר ניצחון 0:2 על קמרון, והמשיכה מסע מרשים בטורניר. שער היתרון הגיע בדקה ה-26 מרגליו של ברהים דיאס, שהמשיך את הרצף האישי ההיסטורי שלו, ואילו את השער השני כבש ישמעאל סייברי בדקה ה-74. בחצי הגמר תפגוש מרוקו את המנצחת במפגש בין אלג'יריה לניגריה.

ברהים דיאס רשם הישג חסר תקדים בתולדות אליפות אפריקה. הוא הפך לשחקן הראשון מאז אוסיי קופי ב-1968 שכובש בכל אחד מחמשת המשחקים הראשונים בטורניר, ולמעשה לשחקן היחיד בכל ההיסטוריה של גביע אפריקה, מאז 1957 ועד 2025, שכבש בחמישה משחקים רצופים באותה מהדורה.

דיאס מצא את הרשת בכל שלושת משחקי שלב הבתים, המשיך לכבוש בשמינית הגמר, וכעת עשה זאת גם ברבע הגמר, הישג שהופך אותו גם לשחקן היחיד ב-57 השנים האחרונות שעומד בנתון הזה.

ברהים דיאס (IMAGO)ברהים דיאס (IMAGO)

שערו של דיאס הגיע לאחר מצב נייח, כאשר מרוקו ניצלה שוב חוסר סדר בהגנת קמרון. נגיחה של איוב אל כעבי הוסטה ברחבה, ודיאס היה במקום כדי לדחוק את הכדור לרשת ולשלוח את אוהדי מרוקו לחגיגות.

בדקה ה-74 סגר ישמעאל סייברי את הסיפור לאחר מהלך נוסף מהאגף, כשהשתלט על כדור ברחבה ושיגר בעיטה חזקה ומדויקת שקבעה 0:2. מרוקו ממשיכה להיראות יציבה ובטוחה, עם כוכב שנכנס לדפי ההיסטוריה, וחולמת עכשיו על מקום בגמר.

