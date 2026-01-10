יום שבת, 10.01.2026 שעה 09:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

"השאלה באיזה אגף": סולומון צפוי לפתוח בהרכב

לראשונה מאז שהגיע לפיורנטינה, באיטליה משערים שהישראלי יפתח ב-11 מול מילאן מחר ב-16:00 (שידור חי בערוץ ONE2), כשיוצב לצידם של קין וגודמונדסון

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה מגיעה למחזור ה-20 בסרייה א’ לאחר תיקו מתוק-מריר מול לאציו באולימפיקו, וכעת היא מתכוננת למפגש מול מילאן באצטדיון ארטמיו פרנקי בפירנצה מחר (ראשון) ב-16:00, שידור חי בערוץ ONE2. הרוסונרי מגיעים אחרי תיקו ביתי 1:1 מול גנואה, תוצאה מאכזבת במיוחד לאור מצבם בטבלה. מנגד, הוויולה נמצאים במגמת עלייה ושואפים להמשיך את הרצף החיובי שבו פתחו את 2026.

פאולו ואנולי נוטה לעלות במערך 4-4-2 מול מילאן, עם דויד דה חאה בשער והגנה שתכלול את אותם שחקנים שפתחו מול לאציו, אם כי המאבק בין גוזנס לרניירי על עמדת המגן השמאלי עדיין פתוח. במרכז הקישור צפויים לפתוח מנדראגורה ופאג’ולי, פאריזי יוצב באגף ימין, ומנור סולומון צפוי לפתוח לראשונה נאבק על מקום בהרכב באגף שמאל. בחלק הקדמי צפוי חזרתו של הצמד קין-גודמונדסון להרכב הפותח.

בתקשורת האיטלקית התייחסו בהרחבה לאפשרות שסולומון יפתח לראשונה בהרכב, וציינו: “מנור סולומון עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בהרכב של פאולו ואנולי. השאלה המרכזית היא האם יוצב באגף שמאל, שבו היה מעורב בצורה משמעותית כשבישל את שער הניצחון של מויזה קין, או שיוסט לאגף ימין, שם הופעתו הקודמת הייתה פחות משכנעת”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
ההרכב המשוער באיטליה (צילום מסך)ההרכב המשוער באיטליה (צילום מסך)

עוד נכתב בניתוחים סביב המשחק: “ההחלטה לגבי סולומון אינה בהכרח מי מתאים יותר לעמדה מסוימת, אלא מי פחות מתאים לעמדה האחרת. גודמונדסון מחזיק בניסיון באגף ימין, אך התקופה האחרונה שלו אינה טובה, ולכן ייתכן שעדיף לשמור עליו בצד המוכר. במקביל, שילוב של שחקנים התקפיים באגף שמאל עלול לפגוע ביציבות ההגנתית, סוגיה שמלווה את פיורנטינה לאורך העונה”.

