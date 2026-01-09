"דמבלה סירב להאריך חוזה, דורש ששכרו יוכפל"

פאריס סן ז'רמן פועלת להארכת חוזהו של אוסמן דמבלה, שחוזהו הנוכחי תקף עד 2028. המועדון מהבירה מעוניין להשאיר את זוכה כדור הזהב בשורותיו, אך ההצעה הראשונה נדחתה על ידי הצרפתי, שדורש שכר גבוה יותר.

כדור הזהב, פרס The Best, שחקן השנה בליגת האלופות… אוסמן דמבלה גרף את התארים האישיים היוקרתיים ביותר בתום עונת 2024/25, הטובה ביותר בקריירה שלו, שבסיומה פאריס סן ז'רמן זכתה לראשונה בליגת האלופות. כשחקן מפתח בהצלחת הקבוצה, הצרפתי נמצא בעמדה אידאלית לנהל משא ומתן על הארכת חוזה.

המהלך מגיע על רקע החלטת המועדון לצאת למסע חיזוק משמעותי, הכולל הארכת חוזים של כמה שיותר שחקנים, בדומה למקרה של וויליאן פאצ'ו. במקביל, בפאריס שואפים לשמור על מבנה שכר סביר, עם רכיב משתנה משמעותי. גישה זו לא שכנעה בקיץ האחרון את ג'אנלואיג'י דונארומה, שבסופו של דבר עבר למנצ'סטר סיטי לאחר שהמושא ומתן עם פ.ס.ז' עלה על שרטון. במקרה של דמבלה, הנהלת המועדון כבר העבירה הצעה ראשונית.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

על פי הדיווחים, ההצעה הזו רחוקה מלספק את השחקן. לפי ‘RMC’, זוכה כדור הזהב קיבל הצעה להארכת חוזה בכ-30 מיליון אירו לעונה. עם זאת, במחנה של דמבלה דורשים כמעט כפול מכך. לפיכך, הסכם בין הצדדים רחוק מלהיות מושג, במיוחד לאור העובדה שחוזהו הנוכחי מסתיים רק ב-2028. בצרפת טענו: “דמבלה מרגיש שההצעה הזו נמוכה מדי ולא מכובדת אחרי כל התארים האישיים בהם זכה”.

כבר באוקטובר האחרון, לאחר שחזר לכר הדשא, התייחס דמבלה בקצרה לעתידו: "אני מרגיש טוב, לאט לאט חוזר לכושר. כל עוד יש לי רעב, אהיה בפאריס סן ז'רמן. שמחתי לחגוג את המשחק ה-100 שלי במועדון עם שער. אני מקווה להמשיך באותו קו".

המומנטום שלו נקטע במהלך נובמבר, ובפאריס סן ז'רמן נוקטים משנה זהירות כדי למנוע פציעה חוזרת של זוכה כדור הזהב. את 2026 הוא פתח בהרכב מול פאריס FC בסוף השבוע האחרון, ולאחר מכן פתח גם מול מארסיי בסופר קאפ, שם כבש את שער היתרון בהקפצה מתוחכמת. כעת הוא מקווה למחצית שנייה של העונה מוצלחת לא פחות מהקודמת, בכל היבט, אך נותר לראות אם הכושר האישי שלו ימשיך להיות תואם לזה של פאריס סן ז'רמן.