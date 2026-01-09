חגגה עליה: ז'לגיריס הביסה את הכוכב האדום

המחזור ה-21 של היורוליג המשיך הערב (שישי) וסימן את המשכו של השבוע הכפול של המפעל הבכיר ביבשת. במשחק הראשון שנערך, ז’לגיריס פירקה את הכוכב האדום בלגרד 67:99 בביתה בתצוגה נהדרת.

המארחת הגיעה לאחר שהפסידה במשחקה הראשון השבוע, אך כבר מהפתיחה היה ניתן להבין לאן הרוח נושבת לאחר שהרבע הראשון הסתיים ביתרון 14 לליטאים, ובירידה לחדרי ההלבשה הפער צמח ל-19. הסרבים הצליחו לנצח את הרבע השלישי, אך הרבע המכריע הסתיים ב-15:31 למנצחת שהביסה את יריבתה. אז'ולאס טובליס הוליך את קלעי המנצחת עם 17 נקודות ו-5 ריבאונדים, כאשר סילבן פרנסיסקו רשם 15 משלו בתוספת 6 ריב’ ו-6 אסיסטים.