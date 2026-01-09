יום שישי, 09.01.2026 שעה 22:23
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

"מביש. שייתנו לסולומון לעשות את העבודה שלו"

פירנצה שוב מפולגת. העיתונאי ג’וזפה קרוצ’יאני ביקר את יחס חלק מהקהל לקשר: "הוא משלם כסף למדינה מהמסים, אנחנו רוצים לחסום אותו כי הוא ישראלי?"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

הגעתו של מנור סולומון לפיורנטינה הציתה דיון סוער בקרב אוהדי הוויולה. השחקן החדש, שבתחילה התקבל במחלוקת על ידי קבוצות של אוהדים בשל התבטאויותיו הפרו ישראליות, הצליח להשיב לעצמו, לפחות חלקית, את אהדת הקהל בזכות מה שהציג על הדשא.

במשחק מול קרמונזה סיפק הקיצוני הישראלי הופעה משכנעת, כאשר היה שותף מרכזי במהלך שהוביל לשער של מויזה קין, שער שהעניק לקבוצתו של פאולו ואנולי את הניצחון. זו הייתה הופעה שהסיטה, ולו זמנית, את הזרקור מעניינים שאינם קשורים לכדורגל אל הנעשה במגרש.

עם זאת, הסערה סביב עמדותיו הפוליטיות של סולומון, ובפרט דברי השבח שלו לפעולות צה"ל, לא נשכחה. גם העיתונאי האיטלקי ג’וזפה קרוצ’יאני התייחס לנושא בחריפות, כשהוא מותח ביקורת על התנהלות חלק מאוהדי פיורנטינה במהלך הפרק האחרון של התוכנית "קווארטה רפובליקה". העיתונאי הציג את עמדתו בצורה ישירה וחדה. 

שוב מנור עזר: 2:2 לפיורנטינה מול לאציו

“היחס אליו מביש. סולומון כתב דברים בעד הצבא הישראלי, אני אפילו לא זוכר מה הם היו ולא אכפת לי לזכור. יש מי שאומרים שהוא שיבח את פעולת הצבא הישראלי, אז מה. הוא כדורגלן. אם הוא היה אומר ‘יחי חמאס’, לא היה קורה כלום, אתם יכולים להיות בטוחים בזה. או אם היה אומר ‘יחי פלסטין החופשית, יחי המאבק הפלסטיני’ וכדומה. אני לא חושב שהייתה נוצרת כל ההתנגדות הזאת כלפי השחקן. שייתנו לו לעשות את העבודה שלו ולא יטרידו אותו”, אמר.

“אנחנו רוצים לחסום שחקן כדורגל שמגיע אפילו כדי להביא כסף למדינה שלנו, כי הוא משלם מסים באיטליה על השכר שלו מהכדורגל, רק בגלל שהוא ישראלי”. העמדה החד משמעית הזו ממשיכה ללבות את הוויכוח סביב סולומון, פיורנטינה והקשר בין כדורגל לפוליטיקה, נושא שהולך ותופס מקום מרכזי יותר ויותר בנוף הספורט האיטלקי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */