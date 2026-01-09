יום שישי, 09.01.2026 שעה 22:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

ברצלונה החליטה: רשפורד וכריסטנסן ממשיכים

מבול של דיווחים על עתיד שחקני הקטלונים, שהחליטו לרכוש את האנגלי ולהציע לבלם חוזה חדש. וגם: אפשרות שברנאל יעזוב וטר שטגן הסכים לעבור לג'ירונה

|
ברנאל, רשפורד, כריסטנסן וטר שטגן (IMAGO)
ברנאל, רשפורד, כריסטנסן וטר שטגן (IMAGO)

בברצלונה מתגבשת תמונת מצב מורכבת סביב עתידם של לא פחות מארבעה שחקנים, שכל אחד מהם ניצב בצומת שונה, אך כולם יחד מציירים חלון חורף עמוס בהחלטות רגישות. מרקוס רשפורד, מארק ברנאל, אנדראס כריסטנסן ומארק אנדרה טר שטגן עומדים במרכז דיונים מקצועיים וכלכליים, כאשר המועדון מנסה לאזן בין ההווה התחרותי לבין תכנון ארוך טווח.

במקרה של מרקוס רשפורד, התחושה בברצלונה הולכת ומתחזקת כי החלוץ האנגלי קרוב יותר להישאר מאשר לעזוב בתום תקופת ההשאלה. רשפורד השתלב היטב במערך של האנזי פליק, סיפק תרומה יציבה והפך לשחקן מוערך הן בצוות המקצועי והן בהנהלה. הוא רשם עד כה מספרים מרשימים יחסית, עם תרומה בשערים ובישולים, אך מעבר לכך בלט ביכולת האישית, ביכולת לייצר מצבים ובוורסטיליות שמאפשרת לו לשחק בכמה תפקידים בהתקפה.

בברצלונה רואים בו נכס איכותי שקשה מאוד למצוא בשוק, ומייחסים חשיבות גם ליכולת שלו לשמש כחלוץ מרכזי בעת הצורך, על רקע אי הוודאות סביב עתידו של רוברט לבנדובסקי. אופציית הרכישה העומדת על 30 מיליון אירו קיימת, וההכרעה לגביה תתקבל בהמשך העונה, אך המגמה ברורה: רשפורד נחשב מועמד מוביל להישאר כחלק מהפרויקט ובסביבתו קיבלו אינדיקציות שיירכש.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

לעומתו, מארק ברנאל מייצג דילמה שונה לחלוטין. הקשר הצעיר נחשב לשחקן אסטרטגי לעתיד המועדון, וברצלונה מרוצה מאוד מההתקדמות ומההתאוששות שלו, אך במקביל מודעת לכך שמיעוט דקות משחק עלול לעכב את התפתחותו. פליק מחזיק ממנו מאוד ואף העדיף אותו בסבבים מסוימים על פני מארק קסאדו, אך העומס בקישור והחזרתם של פדרי ובעיקר גאבי לשגרה פותחים מחדש את הדיון.

האפשרות של השאלה, ולא מעבר קבוע, עלתה על השולחן, כאשר ג’ירונה היא המועמדת הבולטת ומפעילה לחץ ממשי. גם מועדונים שמשחקים בליגת האלופות הביעו עניין, אך בברצלונה מבהירים כי מכירה אינה על הפרק. ההחלטה צפויה להתקבל לאחר משחקי הסופרקופה והגביע, מתוך רצון לבחון את המצב הספורטיבי ואת עמדת השחקן עצמו, שעד כה לא ביקש לעזוב.

מארק ברנאל (IMAGO)מארק ברנאל (IMAGO)

בגזרת ההגנה, אנדראס כריסטנסן מקבל גיבוי מלא מהנהלת המועדון ומהצוות המקצועי. למרות הפציעה הקשה בברך, בברצלונה מתכוונים להאריך את חוזהו בשנה נוספת. התוכניות להמשך דרכו בקבוצה היו קיימות עוד לפני הפציעה, והמצב הרפואי אף חיזק את התחושה שאין להשאיר שחקן ברמתו מחוץ לתמונה. כריסטנסן נתפס כבלם בכיר שקשה מאוד להחליף בשוק, והיחס החיובי כלפיו נובע גם מהמקצועיות ומההתנהלות שלו לאורך השנים. הוא עצמו מעוניין להמשיך, וברגע שישוב לכשירות מלאה, בברצלונה מאמינים שיוכל לחזור ולהיות דמות מרכזית בסגל.

הסוגיה הרגישה ביותר נוגעת למארק אנדרה טר שטגן. השוער הגרמני פתוח לראשונה לאפשרות של מעבר לג’ירונה, מתוך רצון ברור לצבור דקות, להתחרות ברמה גבוהה ולהישאר בתמונה של הנבחרת לקראת המונדיאל. עם זאת, הוא אינו מוכן לוותר על שכרו או לכפות עזיבה, וכאן נוצר הפער המרכזי: ברצלונה דורשת שג’ירונה תישא בכ-20–25 אחוזים משכרו, דרישה שהמועדון הצנוע מתקשה לעמוד בה.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מבחינה מקצועית, בברצלונה מבינים את הרצון של טר שטגן, אך המעמד של ז’ואן גארסיה כשוער הראשון אינו מוטל בספק, והגרמני צפוי לקבל הזדמנויות בעיקר בגביע המלך אם יישאר. למרות שהשאלה אינה אידאלית כלכלית, במועדון רואים בעין חיובית פתרון שיקל על סיטואציה עדינה, תוך שמירה על כבודו של הקפטן והאגדה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */