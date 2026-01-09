ברצלונה החליטה: רשפורד וכריסטנסן ממשיכים

בברצלונה מתגבשת תמונת מצב מורכבת סביב עתידם של לא פחות מארבעה שחקנים, שכל אחד מהם ניצב בצומת שונה, אך כולם יחד מציירים חלון חורף עמוס בהחלטות רגישות. מרקוס רשפורד, מארק ברנאל, אנדראס כריסטנסן ומארק אנדרה טר שטגן עומדים במרכז דיונים מקצועיים וכלכליים, כאשר המועדון מנסה לאזן בין ההווה התחרותי לבין תכנון ארוך טווח.

במקרה של מרקוס רשפורד, התחושה בברצלונה הולכת ומתחזקת כי החלוץ האנגלי קרוב יותר להישאר מאשר לעזוב בתום תקופת ההשאלה. רשפורד השתלב היטב במערך של האנזי פליק, סיפק תרומה יציבה והפך לשחקן מוערך הן בצוות המקצועי והן בהנהלה. הוא רשם עד כה מספרים מרשימים יחסית, עם תרומה בשערים ובישולים, אך מעבר לכך בלט ביכולת האישית, ביכולת לייצר מצבים ובוורסטיליות שמאפשרת לו לשחק בכמה תפקידים בהתקפה.

בברצלונה רואים בו נכס איכותי שקשה מאוד למצוא בשוק, ומייחסים חשיבות גם ליכולת שלו לשמש כחלוץ מרכזי בעת הצורך, על רקע אי הוודאות סביב עתידו של רוברט לבנדובסקי. אופציית הרכישה העומדת על 30 מיליון אירו קיימת, וההכרעה לגביה תתקבל בהמשך העונה, אך המגמה ברורה: רשפורד נחשב מועמד מוביל להישאר כחלק מהפרויקט ובסביבתו קיבלו אינדיקציות שיירכש.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

לעומתו, מארק ברנאל מייצג דילמה שונה לחלוטין. הקשר הצעיר נחשב לשחקן אסטרטגי לעתיד המועדון, וברצלונה מרוצה מאוד מההתקדמות ומההתאוששות שלו, אך במקביל מודעת לכך שמיעוט דקות משחק עלול לעכב את התפתחותו. פליק מחזיק ממנו מאוד ואף העדיף אותו בסבבים מסוימים על פני מארק קסאדו, אך העומס בקישור והחזרתם של פדרי ובעיקר גאבי לשגרה פותחים מחדש את הדיון.

האפשרות של השאלה, ולא מעבר קבוע, עלתה על השולחן, כאשר ג’ירונה היא המועמדת הבולטת ומפעילה לחץ ממשי. גם מועדונים שמשחקים בליגת האלופות הביעו עניין, אך בברצלונה מבהירים כי מכירה אינה על הפרק. ההחלטה צפויה להתקבל לאחר משחקי הסופרקופה והגביע, מתוך רצון לבחון את המצב הספורטיבי ואת עמדת השחקן עצמו, שעד כה לא ביקש לעזוב.

מארק ברנאל (IMAGO)

בגזרת ההגנה, אנדראס כריסטנסן מקבל גיבוי מלא מהנהלת המועדון ומהצוות המקצועי. למרות הפציעה הקשה בברך, בברצלונה מתכוונים להאריך את חוזהו בשנה נוספת. התוכניות להמשך דרכו בקבוצה היו קיימות עוד לפני הפציעה, והמצב הרפואי אף חיזק את התחושה שאין להשאיר שחקן ברמתו מחוץ לתמונה. כריסטנסן נתפס כבלם בכיר שקשה מאוד להחליף בשוק, והיחס החיובי כלפיו נובע גם מהמקצועיות ומההתנהלות שלו לאורך השנים. הוא עצמו מעוניין להמשיך, וברגע שישוב לכשירות מלאה, בברצלונה מאמינים שיוכל לחזור ולהיות דמות מרכזית בסגל.

הסוגיה הרגישה ביותר נוגעת למארק אנדרה טר שטגן. השוער הגרמני פתוח לראשונה לאפשרות של מעבר לג’ירונה, מתוך רצון ברור לצבור דקות, להתחרות ברמה גבוהה ולהישאר בתמונה של הנבחרת לקראת המונדיאל. עם זאת, הוא אינו מוכן לוותר על שכרו או לכפות עזיבה, וכאן נוצר הפער המרכזי: ברצלונה דורשת שג’ירונה תישא בכ-20–25 אחוזים משכרו, דרישה שהמועדון הצנוע מתקשה לעמוד בה.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מבחינה מקצועית, בברצלונה מבינים את הרצון של טר שטגן, אך המעמד של ז’ואן גארסיה כשוער הראשון אינו מוטל בספק, והגרמני צפוי לקבל הזדמנויות בעיקר בגביע המלך אם יישאר. למרות שהשאלה אינה אידאלית כלכלית, במועדון רואים בעין חיובית פתרון שיקל על סיטואציה עדינה, תוך שמירה על כבודו של הקפטן והאגדה.