מחצית: בני הרצליה - נס ציונה 43:43

המחזור ה-13 של ליגת ווינר בכדורסל מפגיש בשעה זו בין בני הרצליה לעירוני נס ציונה. הקבוצה של יהוא אורנלד פוגשת ממול פרצוף מוכר מאוד בדמותו של שון דאוסן, שרק לפני פחות משבוע עזב אותה והצטרף ליריבה.

הרצליה נמצאת בכושר נהדר, ולראייה היא ניצחה בשמונה מתוך תשעת משחקי הליגה האחרונים שקיימה, כולל שלושת האחרונים, ואם היא תמשיך במגמת הניצחונות, היא תבטיח את המקום הרביעי ותימנע ממפגש עם שלושת המובילות ברבע גמר הגביע.

מנגד, מאיר טפירו, שעמד על הקווים לראשונה מאז עונת 2023/24, ראה את קבוצתו רושמת ניצחון ראשון לאחר רצף של ארבעה הפסדים. הקבוצה המתחדשת של נס ציונה רוצה לצאת לדרך חדשה, להמשיך במומנטום ולספק הצהרת כוונות.

בשלושת המשחקים הקודמים בין הקבוצות, הכתומים היו אלה שניצחו וירדו מהפרקט מרוצים, בעוד ניצחונה האחרון של הרצליה על יריבתה היה לפני כמעט שנתיים.

רבע ראשון: 14:17 לנס ציונה

חמישיית בני הרצליה: אלייז’ה סטיוארט, צ’יאונו אונוואקו, מקס היידיגר, שלו לוגשי ודשון פרנסיס.

חמישיית עירוני נס ציונה: ג’קסון רואו, אודוקה אזובוקיי, ברייס בראון, ספנסר וייס ויורי קולינס.

# 10:00-5:00: הנקודות הראשונות במשחק הגיעו מיורי קולינס ונס ציונה לאחר דקה וחצי. החבורה של יהוא אורלנד הגיבה מיד אך התקשתה מעט, כשהאורחת לקחה את ההובלה בהתחלה עם סקור נמוך.

# 5:00-0:00: הכתומים פתחו פער והתקרבו לדו ספרתי, אך דווקא אז המארחת פתחה מבערים, כשהיא מנצלת איבודי כדור ואחוזים לא טובים מהשלוש של יריבתה, ובהובלתו של מקס היידיגר, הורידה את הפער לפוזשן אחד בלבד.

רבע שני: שוויון 43:43

# 10:00-5:00: יהוא אורלנד וחניכיו הצליחו להשוות את התוצאה, אך אז האורחת יצאה לריצת 0:8, כשניסיונות חזרה נוספות של המארחת לא עזרו, כי הכתומים קלעו ארבע שלשות בחמש דקות ועדיין, הרצליה הורידה את הפער לנקודה בלבד עם חטיפות ומתפרצות.

# 5:00-0:00: המשחק הפך לשוויוני. הרצליה עלתה ליתרון ראשון במשחק, אך נס ציונה חזרה מהר וכל פעם קבוצה אחרת לקחה את היוזמה, כשהיידיגר המשיך ביכולת המרשימה בצד אחד וברייס בראון הוביל בצד השני.