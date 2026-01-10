יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:39
יום שבת, 10/01/2026, 19:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 18
מכבי בני ריינה
דקה 8
0 0
שופט: גל לייבוביץ'
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2923-3318הפועל ת"א4
2816-3317מכבי חיפה5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 10/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש קצוות רציני בין בית”ר ירושלים לבני ריינה באצטדיון טדי. הירושלמים נמצאים במקום השני בטבלה, במרחק שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע הראשונה, והם רוצים להמשיך וללחוץ על יריבתם למרוץ האליפות. החניכים של אדהם האדיה נועלים את הטבלה והם נואשים לנקודות כמו לאוויר לנשימה.

החבורה של ברק יצחקי רוצה להמשיך במומנטום הפשוט מפלצתי שלה מהמשחקים האחרונים, שכולל חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשארבעה מהם במסגרת הליגה. הקבוצה מהבירה יודעת שאסור לה לשמוט נקודות במשחק הזה, והיא רוצה להפוך אותו להצהרת כוונות נוספת כלפי כל הליגה: השנה היא רצה עד הסוף.

מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום האחרון בטבלה ונראית כרגע כמו מועמדת בכירה לירידת ליגה. במחזור האחרון ריינה חזרה למסלול ההפסדים, לאחר שבמשחק שקדם לכך היא הצליחה לנצח ולרשום נקודות חשובות. עתה, חניכיו של אדהם הדיה שואפים לחולל סנסציה אדירה מול בית”ר ירושלים, ולנסות להציל משהו מהעונה הזו.

בסיבוב הקודם גברה בית”ר ירושלים 1:3 על בני ריינה וכל החלק הקדמי שלה התכבד בשערים, כשבמשחק שקדם לכך היא ניצחה גם כן. לעומת זאת, בשלושת המשחקים שקדמו לכך, הצפוניים הצליחו לרשום שני ניצחונות כך שההיסטוריה לא הולכת בהכרח עם המארחת.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! גל לייבוביץ' הוציא לדרך את ההתמודדות
