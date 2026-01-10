יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:39
הפועל פ"ת
דקה 52
1 4
שופט: טל כרמלי
עירוני טבריה
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2923-3318הפועל ת"א4
2816-3317מכבי חיפה5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
12 29-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 10/01/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
סמביניה ורועי דוד במאבק (חג'אג' רחאל)
סמביניה ורועי דוד במאבק (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש מסקרן בין עירוני טבריה להפועל פתח תקווה. מדובר במפגש מסקרן במיוחד לנוכח העובדה ששתי הקבוצות נמצאות במומנטום נהדר, כל אחת מהצד שלה, ושתיהן רוצות להמשיך את המגמה החיובית גם לאחר המשחק.

המארחת רושמת לאחרונה שורת תוצאות נפלאות בליגה, כאשר היא גברה על הפועל באר שבע ומכבי נתניה, ובנוסף לכך היא רשמה תיקו מול מכבי תל אביב. חניכיו של אלירן חודדה אמנם הפסידו בתווך בגביע המדינה, אך אי אפשר לקחת מהם את היכולת שלהם בתקופה האחרונה, אותה הם רוצים לתרגם לניצחון נוסף.

בצד השני, חניכיו של עומר פרץ נמצאים ברצף מוצלח משלהם, כאשר הם רושמים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והם מרחק נגיעה ממקום בפלייאוף העליון. המלאבסים יודעים שניצחון על החבורה מהצפון הוא חיוני להמשך המומנטום.

בסיבוב הקודם, טבריה רשמה 0:2 על החבורה מהמרכז, אך בשלושת המשחקים הקודמים למשחק ההוא, הפועל פ”ת ניצחה בכולם. כעת, שתי הקבוצות רוצות ניצחון חשוב.

מחצית ראשונה
  • '43
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:4: מיד המלאבסים הגיבו עם שער משלהם. קליי הוציא רוחב טוב שהגיע לקוסטה, האחרון לא התבלבל והשלים צמד
  • '42
  • שער
  • שער! טבריה צימקה ל-3:1: גוטליב חילץ כדור, מצא את טפר שמכ-20 מטרים שלח פצצה לרשת
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • ניב גוטליב ספג כרטיס צהוב
  • '36
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:3: המלאבסים חוגגים. הגבהה לרחבה הגיעה לדגני שנגח למשקוף, קוסטה על הריבאונד וכבש מקרוב
  • '30
  • החמצה
  • כדור קרן הגיע לראשו של סמביניה שנגח כדור שחלף ליד העמוד
  • '29
  • החמצה
  • בילנקי שלח כדור לא פשוט למסגרת, כץ הדף לקרן
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • מארק קוסטה ספג כרטיס צהוב
  • '15
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2: כדור עומק אדיר של דגני השאיר את רועי דוד לבד מול השוער, משם הקשר לא התבלבל והכפיל
  • '11
  • החמצה
  • אונגר הגביה כדור נהדר, שבירו הגיע ראשון ונגח טוב, אך כץ הצליח להדוף ולקח שער בטוח
  • '2
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. רועי דוד שלח כדור עומק נהדר לקליי, שדהר קדימה ומזווית לא פשוטה שלח כדור גדול לרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט טל כרמלי הוציא את המשחק לדרך!
