יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:37

אל ים קנצפולסקי מול אופק ביטון (עמרי שטיין)

אדיר: הפועל חיפה והפועל ת"א נפרדו ב-3:3

משחק ענק בסמי עופר. הקבוצה של אליניב ברדה הובילה, המארחת הפכה ל-1:3, אבל האדומים מתל אביב לא ויתרו והצליחו להימנע מהפסד ארבע ימים לפני הדרבי

דורון בן דור | 10/01/2026 17:30
יום שבת, 10/01/2026, 17:30אצטדיון סמי עופר - 7370 צופיםליגת העל Winner - מחזור 18
הפועל ת"א
הסתיים
3 3
שופט: שניר לוי
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2923-3318הפועל ת"א4
2816-3317מכבי חיפה5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך כאשר הפועל חיפה מארחת את הפועל תל אביב כעת באצטדיון סמי עופר. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במגמות הפוכות, כאשר המארחת הפסידה בדרבי למכבי חיפה במשחקה הקודם, בעוד האדומים ניצחו את מ.ס אשדוד.

חניכיו של אליניב ברדה שואפים להמשיך במומנטום החיובי לאחר שגברו על הקבוצה מעיר הנמל, ולהמשיך לצבור נקודות חשובות במאבקי המיקום של הפלייאוף העליון ולחזור לאירופה, עם סיום עונת החזרה שלהם לליגה הבכירה.

מנגד, החבורה מהכרמל מגיעה ברצף שלילי לחלוטין, כאשר היא רשמה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, שכללו שניים בליגה ואחד נוסף בגביע המדינה. אם קבוצתו של גל אראל לא תתעורר בזמן היא עלולה למצוא את עצמה בסכנה ממשית לירידת ליגה.

בפעם הקודמת שהקבוצות נפגשו, רוי קורין הכריע את ההתמודדות עם השער היחיד במשחק לזכות הקבוצה מתל אביב. לעומת זאת, בארבעת המפגשים שקדמו למשחק ההוא, הקבוצה הצפונית ניצחה בשלושה.

מחצית שניה
  • '80
  • שער עצמי
  • שער! האורחת השוותה את התוצאה: קרן של החבורה של ברדה פגעה בדיבה והלכה לרשת וזה 3:3.
  • '67
  • החמצה
  • הפועל חיפה לא הורידה רגל מהגז ובעיטה חזקה של רג’יס אנדו נהדפה על ידי אסף צור
  • '63
  • החמצה
  • הפועל מתקרבת לשוויון. רוי קורין העביר כדור עומק לסתיו טוריאל שלא התחבר טוב לכדור והחמיץ מול שער כמעט ריק.
  • '61
  • חילוף
  • רג'יס אנדו החליף את יונתן פרבר
אופק ביטון מודה על השער (עמרי שטיין)אופק ביטון מודה על השער (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '59
  • שער
  • שער! הקבוצה של ברדה מצמקת את התוצאה: קרן קצרה של האורחת הגיעה לקורין שהגביה לראשו של זיו מורגן שנגח לרשת וקבע 3:2.
  • '51
  • חילוף
  • סתיו טוריאל חוזר למגרש. קנצפולסקי פינה את מקומו
  • '51
  • חילוף
  • דניא לדאפה החליף את יזן נאסר
  • '51
  • חילוף
  • מיד לאחר השער ברדה מגיב עם חילוף משולש. מחמיד פינה את מקומו לעמית למקין
  • '46
  • שער
  • שער! המארחת כבר ב-1:3: דקה לתוך המחצית השנייה, חטואל קיבל כדור באגף שמאל, היטל בארצ’ל והגביה היישר לראשו של אופק ביטון שנגח לרשת והכפיל את היתרון.
מחצית ראשונה
אל ים קנצפולסקי מאוכזב (עמרי שטיין)אל ים קנצפולסקי מאוכזב (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים עם לירן סרדל (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '31
  • שער
  • דקה 31: שער! המארחת הפכה את התוצאה: לירן סרדל קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובשתי נגיעות שלח למשקוף ופנימה וזה 1:2.
ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)
ג'בון איסט ניגש אל הפנדל (עמרי שטיין)ג'בון איסט ניגש אל הפנדל (עמרי שטיין)
ג'בון איסט מתכונן לבעיטה (עמרי שטיין)ג'בון איסט מתכונן לבעיטה (עמרי שטיין)
  • '30
  • שער
  • שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: ג’בון איסט ניגד לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לרשת.
  • '26
  • החלטת שופט
  • פנדל! פלקאו משך בחולצתו של רותם חטואל בתוך הרחבה ומנע ממנו להגיע לכדור, שניר לוי פספס את האירוע, אבל ה-VAR קרא לו והשופט החליט בסוף על פנדל.
רוי קורין חוגג (עמרי שטיין)רוי קורין חוגג (עמרי שטיין)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)
רוי קורין חוגג (עמרי שטיין)רוי קורין חוגג (עמרי שטיין)
  • '19
  • שער
  • שער! רוי קורין העלה את הפועל ת"א ל-0:1: הקיצוני קיבל את הכדור באגף ימין, חתך למרכז והפציץ לפינה הרחוקה.
רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)
  • '13
  • החמצה
  • איום ראשון גם למארחת. רותם חטואל קיבל כדור מחוץ לרחבה ובעט חזק, אבל אסף צור לא התקשה להדוף את הכדור.
  • '6
  • החמצה
  • מצב ראשון למסגרת עבור הקבוצה של ברדה, אנאס מחמיד קיבל את הכדור במרחק 20 מטרים לערך מהשער ושחרר בעיטה חזקה אבל היא הלכה לאמצע ומאצ’יני קלט את הכדור.
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי הוציא לדרך את ההתמודדות
אל ים קנצפולסקי מוכן לפתוח את המשחק (עמרי שטיין)אל ים קנצפולסקי מוכן לפתוח את המשחק (עמרי שטיין)
פרננד מאיימבו בטקס לפני המשחק (עמרי שטיין)פרננד מאיימבו בטקס לפני המשחק (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל תל אביב (עמרי שטיין)אוהדי הפועל תל אביב (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו