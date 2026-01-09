סק לא שותף, סנגל עלתה לחצי גמר אליפות אפריקה

נבחרת סנגל העפילה הערב (שישי) לחצי גמר אליפות אפריקה לאחר ניצחון 0:1 על מאלי ברבע הגמר. שערו של אילימאן נדיאיי בדקה ה-27 הכריע משחק שבו סנגל שלטה לכל אורכו והייתה מסוכנת יותר, גם אם התוצאה הסופית לא שיקפה לחלוטין את יחסי הכוחות על הדשא.

שער הניצחון הגיע לאחר מהלך ברחבה, כאשר הכדור נהדף וחזר לנדיאיי, שירה את הכדור החוזר נמוך אל מרכז השער וקבע 0:1. סנגל המשיכה ללחוץ ולייצר מצבים, אך לא הצליחה להגדיל את היתרון למרות עליונות ברורה, במיוחד לאור העובדה שמאלי נאלצה לשחק מחצית שלמה בעשרה שחקנים.

רגע המפנה התרחש בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בדקה ה-45+3, כאשר איב ביסומה ביצע עבירה קשה, ראה את הכרטיס הצהוב השני והורחק. מאלי ניסתה להחזיק מעמד בחיסרון מספרי במחצית השנייה, אך למרות מספר איומים מסוכנים לא הצליחה להשוות את התוצאה.

איב ביסומה (IMAGO)

בסיום, סנגל השלימה את המשימה והעפילה לחצי הגמר. בלמה של מכבי חיפה, עבדולאי סק, לא שותף במשחק. לצד ההעפלה ל-4 האחרונות, סנגל רשמה גם נתון מרשים במיוחד: הנבחרת האריכה את רצף המשחקים שלה באליפות אפריקה ללא הפסד בזמן החוקי ל-16 משחקים ברציפות, עם 11 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו. בכך הפכה לסנגל לנבחרת הראשונה שמבטיחה מקום בין ארבע האחרונות בטורניר הנוכחי.

בסנגל יודעים שמדובר בהופעה פחות משכנעת, הראשונה זה ארבע שנים שבה ניצחו משחק באליפות אפריקה בהפרש של שער אחד בלבד, אך אז זה הסתיים בזכייה בתואר. כעת, עם מבט קדימה למשחק חצי הגמר באצטדיון טנג’יר בעוד חמישה ימים, הביטחון עדיין גבוה, והיריבה הבאה תגיע מהמפגש בין מצרים לחוף השנהב.