 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

סק לא שותף, סנגל עלתה לחצי גמר אליפות אפריקה

בלם מכבי חיפה לא שיחק, נבחרתו גברה 0:1 על מאלי משער של אילימאן נדיאיי בדקה ה-27 ותפגוש את המנצחת בין חוף השנהב למצרים. ביסומה הורחק (45+3)

|
סנגל חוגגת (IMAGO)
סנגל חוגגת (IMAGO)

נבחרת סנגל העפילה הערב (שישי) לחצי גמר אליפות אפריקה לאחר ניצחון 0:1 על מאלי ברבע הגמר. שערו של אילימאן נדיאיי בדקה ה-27 הכריע משחק שבו סנגל שלטה לכל אורכו והייתה מסוכנת יותר, גם אם התוצאה הסופית לא שיקפה לחלוטין את יחסי הכוחות על הדשא.

שער הניצחון הגיע לאחר מהלך ברחבה, כאשר הכדור נהדף וחזר לנדיאיי, שירה את הכדור החוזר נמוך אל מרכז השער וקבע 0:1. סנגל המשיכה ללחוץ ולייצר מצבים, אך לא הצליחה להגדיל את היתרון למרות עליונות ברורה, במיוחד לאור העובדה שמאלי נאלצה לשחק מחצית שלמה בעשרה שחקנים.

רגע המפנה התרחש בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בדקה ה-45+3, כאשר איב ביסומה ביצע עבירה קשה, ראה את הכרטיס הצהוב השני והורחק. מאלי ניסתה להחזיק מעמד בחיסרון מספרי במחצית השנייה, אך למרות מספר איומים מסוכנים לא הצליחה להשוות את התוצאה.

איב ביסומה (IMAGO)איב ביסומה (IMAGO)

בסיום, סנגל השלימה את המשימה והעפילה לחצי הגמר. בלמה של מכבי חיפה, עבדולאי סק, לא שותף במשחק. לצד ההעפלה ל-4 האחרונות, סנגל רשמה גם נתון מרשים במיוחד: הנבחרת האריכה את רצף המשחקים שלה באליפות אפריקה ללא הפסד בזמן החוקי ל-16 משחקים ברציפות, עם 11 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו. בכך הפכה לסנגל לנבחרת הראשונה שמבטיחה מקום בין ארבע האחרונות בטורניר הנוכחי.

בסנגל יודעים שמדובר בהופעה פחות משכנעת, הראשונה זה ארבע שנים שבה ניצחו משחק באליפות אפריקה בהפרש של שער אחד בלבד, אך אז זה הסתיים בזכייה בתואר. כעת, עם מבט קדימה למשחק חצי הגמר באצטדיון טנג’יר בעוד חמישה ימים, הביטחון עדיין גבוה, והיריבה הבאה תגיע מהמפגש בין מצרים לחוף השנהב.

