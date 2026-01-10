יום שבת, 10.01.2026 שעה 15:53
יום שבת, 10/01/2026, 15:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 18
בני סכנין
מחצית
0 0
שופט: יוני קלז
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 10/01/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
עידו שחר (חגי מיכאלי)
עידו שחר (חגי מיכאלי)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה הזאת עם המשחק המוקדם ביותר של היום, בו מכבי תל אביב מארחת את בני סכנין למפגש מעניין עם השפעות ישירות על מאבקי הצמרת והפלייאוף העליון. 

הצהובים חזרו לנצח במחזור שעבר לאחר שגברו 1:3 על הפועל ירושלים, והם שואפים להמשיך במומנטום ולצמק לפחות זמנית את הפער מהפועל באר שבע ובית”ר ירושלים שמקדימות אותם בטבלה. 

חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ מתמודדים מול אחד המוקשים הגדולים שלהם בשנים האחרונות, שכן מאז שסכנין חזרה לליגת העל ב-2020 האלופה הצליחה לנצח אותם בבית רק 3 פעמים, ובעוד 4 משחקים איבדו נקודות.

מנגד, החבורה של שרון מימר אמנם הובסה 5:0 לב”ש במשחקה הקודם, אך בסך הכל היא נמצאת בכושר טוב ונמצאת חזק במאבק על המקום בפלייאוף העליון. 

במפגש האחרון בין השתיים, שנערך לפני כשלושה חודשים, שתי הקבוצות לא הצליחו להגיע להכרעה וסיימו בתיקו מאופס. בשלושת המפגשים שבאו קודם לכן, מכבי ניצחה בכולם.

מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • הליו וארלה עבר יפה בצד השמאלי והעביר רוחב לרוי רביבו, שבנגיעה שלח את הכדור לרשת החיצונית
  • '45+2
  • החמצה
  • שוב אנדרדה היה בתפקיד השף, כשסידר כדור נהדר לאושר דוידה. האחרון התמהמה ובעט לגופו של שחקן ההגנה ממצב טוב
  • '45
  • החמצה
  • אנדרדה העלה קרן לפינה הרחוקה, שם חיכה איתי בן חמו, שנגח מקרוב מעל המשקוף
קרווין אנדרדה מול קרלו ברוצ'יץ' (חגי מיכאלי)קרווין אנדרדה מול קרלו ברוצ'יץ' (חגי מיכאלי)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • אחמד סלמן קיבל כרטיס צהוב אחרי עבירה על טייריס אסאנטה
  • '28
  • החמצה
  • עוד מצב נהדר לאנדרדה. הקשר השתחרר יפה והסתובב ואז שחרר בעיטה מחוץ לרחבה, הכדור הלך ממש ליד הקורה הקרובה
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • אלון אזוגי ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
הליו וארלה מנסה לעבור (חגי מיכאלי)הליו וארלה מנסה לעבור (חגי מיכאלי)
  • '13
  • החמצה
  • זה היה קרוב! ג'בייר בושנאק הלך להרים קרן, אלא שהוא שלח אותה לכיוון השער ואיתי בן חמו הוציא אותה ממש מהקו
  • '5
  • החמצה
  • מכבי תל אביב קיבלה כדור חופשי על קצה הרחבה, קרווין אנדרדה ניגש לבעוט, אך הכדור עלה גבוה מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז הוציא את ההתמודדות המסקרנת בבלומפילד לדרך!
אמילי דמארי, גלי וזיוי ברמן באו לתמוך (חגי מיכאלי)אמילי דמארי, גלי וזיוי ברמן באו לתמוך (חגי מיכאלי)
RSS   Facebook   הדפס   הוסף תגובה 



