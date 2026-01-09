יום שישי, 09.01.2026 שעה 20:13
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

אמבפה טס לסעודיה, פליק לא ישנה את תוכניותיו

הצרפתי ייכלל בסגל של ריאל לקלאסיקו בגמר הסופר קאפ ושואף להיות הנשק הסודי של אלונסו. מאמן בארסה יעלה באותו הרכב, למעט ימאל שיפתח במקום ברדג'י

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה שואף להיות הנשק הסודי של צ'אבי אלונסו בגמר הסופר קאפ, גם אם קשה להגדיר את מצבו. הצרפתי נמצא תחת מעקב יומיומי, ובתקשורת דווח כי הוא עבר בדיקות לפני ההחלטה אם להמריא לג’דה. בנוסף, הוא נבחן גם במתחם האימונים תחת פיקוח הפיזיותרפיסטים והצוות הרפואי של המועדון.

הנקע בברך שמנע ממנו לשחק בחצי הגמר מול אתלטיקו נפתר במידה שמאפשרת לו להיכלל בסגל לקראת הקלאסיקו מול ברצלונה ביום ראשון. אמבפה כבר עושה את דרכו לג’דה, ובשבת, באימון המסכם לפני המשחק, הוא יעבור הערכה נוספת יחד עם הצוות הרפואי כדי לקבוע את מצבו הסופי.

לאחר הניצחון 1:2 על אתלטיקו, משחק שבו ריאל מדריד הייתה נחותה, אך הצליחה לנצח בזכות היעילות, אמר צ'אבי אלונסו: "קיליאן טס. הוא הרבה יותר טוב, התאמן והתחושות טובות. יש לו את אותו סיכוי לשחק בגמר כמו לכל השאר". כעת השאלה המרכזית היא עד כמה אלונסו מוכן לקחת סיכון במשחק בעל רמת יריבות כה גבוהה, כזה שעשוי להשפיע גם על עתידו על הספסל, ועד כמה אמבפה עצמו רוצה להיות דומיננטי בקבוצה שהסתדרה בשני משחקיה האחרונים גם בלעדיו.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

הסיטואציה הנוכחית אינה זרה לריאל מדריד. בעונה שעברה התרחשו מקרים דומים, כאשר מצבו של אמבפה הוגדר פעם אחר פעם כ"ספק אמיתי". כך היה גם לפני משחקי נוקאאוט חשובים בליגת האלופות ובטורנירים בין-לאומיים, שבהם לעיתים שיחק למרות פציעות משמעותיות. ההבדל הפעם הוא שמדובר בברך, ולא בפגיעה שרירית, מה שהפך כל תנועה וכל מגע למכריעים. למרות זאת, במועדון מקווים להתאוששות מהירה נוספת של הכוכב, גם אם קיים חשש שהמאמץ להשגת שיאי שערים עלול היה לגבות מחיר יקר.

אמבפה לא ישנה את התוכניות של פליק

העובדה שהצרפתי עושה את דרכו לסעודיה כדי לשחק בגמר הגדול מול ברצלונה מעלה, באופן טבעי, את רמת הסכנה שמציבה ריאל מדריד. ברצלונה הוכיחה ביום שלישי האחרון באצטדיון קינג עבדאללה ספורטס סיטי בג'דה שהיא יותר ממוכנה להתמודד בגמר הראשון של העונה. הקבוצה של האנזי פליק חלפה בקלות על פני אתלטיק בילבאו עם 0:5, מבלי להזיע כמעט. היא מגיעה למשחק של יום ראשון בסעודיה כפייבוריטית.

פליק וראפיניה (IMAGO)פליק וראפיניה (IMAGO)

אי אפשר להתכחש לכך שברגע זה ברצלונה נמצאת בכושר טוב יותר ומשחקת טוב יותר מריאל מדריד. באופן טבעי, המסר בתוך חדר ההלבשה וגם כלפי חוץ הוא מסר של זהירות. זו המציאות: ב-90 דקות, ולא יותר מכך, משום שאם המשחק יסתיים בתיקו בתום הזמן החוקי הוא יוכרע בפנדלים, הכל יכול לקרות, והקבוצה של צ'אבי אלונסו מחזיקה באיכות ובכישרון אישי שמספיקים כדי ליצור בעיות. 

“צ'אבי אלונסו עדיין לא שכנע את כולם. הוא מתקשה למצוא סגנון משחק יציב, והקבוצה שלו מצליחה לנצח משחקים בעיקר בזכות הכישרון האינדיבידואלי שיש לה, ולא בזכות עבודה קבוצתית מגובשת. זו הסיבה שהוא סופג ביקורת רבה, וזו גם הסיבה שמבחינתו הגמר הזה הוא הזדמנות מצוינת להתחיל להשתיק את סימני השאלה”, נכתב בספרד.

האפשרות הריאלית שהצרפתי יפתח בהרכב ביום ראשון לא צפויה, לפחות על פי התכנון, לשנות את הגישה של פליק. הרעיון הוא לעלות עם אותו הרכב בדיוק, כאשר השינוי היחיד יהיה לאמין ימאל במקום רוני ברדג'י. צמד הבלמים אריק וקוברסי יישאר בעינו, עם קונדה ובאלדה באגפים.

קמאבינגה, לאמין ימאל וקאררס (IMAGO)קמאבינגה, לאמין ימאל וקאררס (IMAGO)

החזרה של אמבפה למשחק לא תשנה את ההרכב עצמו. ייתכן שכן תהיה התאמה בהכנת השחקנים לאופי המשחק של הצרפתי, שתוקף הרבה יותר את השטח ומנצל מעברים מהירים, בניגוד לחלוץ 9 קלאסי יותר כמו גונסאלו, שפתח בדרבי המדרידאי.

