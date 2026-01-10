מבחן להגנות הטובות בליגה: מספרי ב"ש - חיפה

המאבק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה יעמוד במרכז המחזור, כאשר שתי קבוצות הצמרת תיפגשנה הערב (שבת, 20:00) למשחק שמגיע עם לא מעט נתונים, מגמות ומספרים שממחישים עד כמה מדובר בעימות צמוד ומורכב. לקראת המשחק, אלו המספרים המסקרנים ביותר. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מדי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

במפגש הקודם בין השתיים, בסיבוב הראשון, הוכרע המשחק משער של דן ביטון בדקה ה-62. באופן כללי, המאזן האחרון נוטה בבירור לטובת הפועל באר שבע, שניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, כאשר המשחק הנוסף הסתיים בתיקו. הניצחון האחרון של מכבי חיפה על הפועל באר שבע היה בגביע הטוטו בפתיחת עונת 2024/25, בעוד שניצחון הליגה האחרון של הירוקים הגיע במחזור ה-35 של עונת 2023/24, אז הביסה חיפה 1:4.

שתיהן מגיעות למשחק במומנטום חיובי בליגה. מכבי חיפה ניצחה בחמישה מששת משחקי הליגה האחרונים שלה, ואילו הפועל באר שבע רשמה ארבעה ניצחונות בחמשת משחקי הליגה האחרונים. גם מבחינה הגנתית מדובר בשתי הקבוצות הבולטות בליגה, כאשר כל אחת מהן ספגה 16 שערים בלבד עד כה.

ברק בכר ורן קוז'וק (עמרי שטיין)

המשחק יתקיים בטרנר, שם הפועל באר שבע מציגה נתון מרשים במיוחד: היא הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה משחק ביתי העונה, עם שבעה ניצחונות ותיקו אחד, 2:2 מול מ.ס אשדוד. מנגד, מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה שלא הפסידה העונה במשחק חוץ, עם שלושה ניצחונות ושישה משחקים שהסתיימו בתיקו.

ברמה הקבוצתית, הפועל באר שבע מובילה את הליגה בכמות הפעולות ברחבת היריבה, עם ממוצע של 36.6 פעולות למשחק. שחקניה גם מחלצים בממוצע 5.3 כדורים בשליש ההתקפי, יותר מכל קבוצה אחרת, ומבצעים 11.7 תיקולים מוצלחים למשחק, הנתון השני הגבוה בליגה.

אצל מכבי חיפה בולט השינוי ההגנתי החד בתקופה האחרונה. בעשרת המחזורים הראשונים ספגה הקבוצה 13 שערים, ממוצע של 1.3 למשחק, אך בשבעת המחזורים האחרונים ספגה שלושה שערים בלבד, 0.43 למשחק. גם בהתקפה חל שינוי ברור: ב-14 המחזורים הראשונים רק תשעה מתוך 26 שערי הקבוצה נכבשו ממשחק פתוח, 35 אחוזים, בעוד שבשלושת המחזורים האחרונים שישה מתוך שבעת שעריה נכבשו ממשחק פתוח, 86 אחוזים. נתון נוסף שמאפיין את חיפה הוא הנטייה להיתפס בנבדל, עם ממוצע של 3.0 פעמים למשחק, השני בגובהו בליגה.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בגזרת הנתונים האישיים, דן ביטון מוביל את טבלת הכובשים עם 15 שערים, כאשר אף שחקן אחר בליגה לא הגיע למספר דו ספרתי. לשם השוואה, בעונת 2024/25 כולה כבש ביטון 11 שערים. מעבר לכך, הוא גם מוביל את הליגה בכמות חילוצי הכדור בשליש ההתקפי, 18, ובכמות המצבים שיצר, 39. אליאל פרץ רשם העונה 37 מסירות מפתח שהובילו לבעיטה או נגיחה, הנתון השלישי בגובהו בליגה. איגור זלאטנוביץ' מציג שיפור חד ביעילות: עד סוף נובמבר כבש שני שערים ב-750 דקות, שער כל 375 דקות בממוצע, ומאז דצמבר כבש חמישה שערים ב-475 דקות, שער כל 95 דקות בממוצע.

במכבי חיפה בולטים נתונים שממחישים את חשיבותם של שחקנים מסוימים. פייר קורנו נעדר מחמישה משחקים העונה, ובמהלכם ספגה הקבוצה תשעה שערים, 1.8 למשחק, ולא ניצחה באף אחד מהם, ארבע תוצאות תיקו והפסד. טריבנטה סטיוארט פתח את העונה בסערה עם שמונה שערים במחזורים 1-10 ב-708 דקות, שער כל 88.5 דקות, אך במחזורים 11-17 לא כבש כלל ב-220 דקות. יילה בטאיי מוביל את הליגה עם 31 תיקולים מוצלחים העונה, ובישל שני שערים בשלושת משחקי הליגה האחרונים.